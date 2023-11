Maroc: L'importance de la communication pour la réussite dans le monde entrepreneurial mise exergue à Marrakech

Marrakech — "Une bonne communication pour une entreprise performante" est le thème d'une rencontre de communication, organisée samedi à Marrakech, au profit des opérateurs économiques de la région Marrakech-Safi.

Initiée par la Chambre de Commerce, d'Industrie et Services (CCIS) de Marrakech-Safi, en partenariat avec K.M Bridges Academy, cette rencontre de communication était dédiée au renforcement des capacités professionnelles des opérateurs économiques de la région et à l'acquisition des stratégies de communication, en tant que facteur important qui contribue à la réussite des entreprises.

Encadrée par des consultants britanniques en affaires et des spécialistes marocains en communication, cette rencontre a constitué aussi une opportunité pour échanger des expériences dans ce domaine et d'acquérir des compétences en communication, qui permettraient aux acteurs économiques de faire prospérer leurs entreprises.

Les participants à cette rencontre ont été unanimes à souligner que l'acquisition de compétences en communication est l'un des facteurs qui contribuent au succès dans le secteur économique, relevant qu'une communication efficace et la compréhension des besoins des salariés, des partenaires et des clients sont de nature à construire des relations solides et durables et d'améliorer les transactions avec les citoyens et les entreprises économiques.

Une communication efficace joue également un rôle essentiel dans la réussite et le développement durable des projets, le développement des compétences professionnelles dans les secteurs public et privé, ont-ils ajouté, mettant aussi l'accent sur l'importance de la communication interne au sein de l'entreprise.

Dans une déclaration à la MAP, Khadija Maârif, consultante en affaires au Royaume-Uni, a indiqué que cette rencontre de communication s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la CCIS de Marrakech-Safi et la KM Bridge Academy sur le thème de l'importance des stratégies de communication et de l'intelligence artificielle (IA) dans l'entrepreneuriat.

"Notre objectif consiste aussi à rapprocher les jeunes entrepreneurs marocains de toutes les évolutions des connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'autant plus que le Maroc se développe à une cadence rapide et suit le rythme des tendances mondiales dans tous les domaines économiques", a-t-elle expliqué, indiquant que "cette rencontre offre l'opportunité pour partager notre expérience riche avec les entrepreneurs marocains à la lumière du développement de l'IA dans le domaine de la finance et des affaires".

Dans une déclaration similaire, le président de la Commission des activités touristiques de la CCIS de Marrakech-Safi, Marouane Chouyoukh, a indiqué que l'organisation de cette rencontre est le fruit d'une coopération avec K.M Bridges Academy, afin de mettre en exergue l'importance d'une bonne communication dans la réussite des entreprises.

Cette rencontre, qui a abordé des thématiques se rapportant notamment aux "stratégies de communication pour la réussite des entreprises" et "les défis de la communication d'entreprise", a été aussi marquée par la présentation de témoignages d'entrepreneurs sur l'importance de la communication dans le monde des affaires, en plus de l'organisation d'un atelier interactif sous le thème "Maîtriser une communication d'entreprise efficace", avec un focus sur des pratiques et conseils pratiques pour améliorer les compétences de communication des entrepreneurs.