Maroc: Le Festival international du film de Marrakech célèbre sa 20ème édition en présence d'imposantes figures du cinéma internationale

Marrakech — Le Palais des Congrès de Marrakech a été illuminé par la présence d'imposantes figures du cinéma marocain et international, venus assister, samedi soir, à une cérémonie qui célèbre la 20è édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM).

Cet événement a été une occasion idoine pour célébrer le parcours exceptionnel du festival, et ce depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la Présidence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid de sa Fondation, pour qu'il devienne aujourd'hui une consécration internationale du 7ème art et un pont qui relie différentes cultures.

S'exprimant à cette occasion, la conseillère du président de la Fondation du FIFM, Mélita Toscan du Plantier a adressé ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI, pour Son ambition qui a permis au Maroc d'avoir un festival cinématographique de grande envergure internationale, ainsi que pour avoir placé Sa confiance en son mari, le regretté producteur de cinéma français Daniel Toscan de Plantier, qui a conçu la première édition du festival.

Mme de Plantier a également remercié Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du FIFM, pour Sa confiance, Sa créativité et Son soutien permanent au festival.

Par ailleurs, Mme de Plantier est revenue sur le riche parcours du festival qui, au cours de ses vingt éditions, a accueilli des cinéastes de renommée mondiale et s'est donné pour mission de découvrir de nouveaux talents cinématographiques et de soutenir le cinéma marocain, honorant également des personnalités nationales et cinématographiques largement reconnues dans le monde du 7ème art et accueillant de nombreuses masterclasses dans ce domaine.

De son côté, le vice-président délégué de la Fondation du Festival international du film de Marrakech, Faïçal Laraïchi, a relevé la place prépondérante qu'occupe désormais ce festival au niveau international, notant qu'en accueillant de nombreuses stars du cinéma, ce festival prouve à quel point le 7ème Art est une langue universelle qui transcende les frontières, linguistiques, culturelles et géographiques,

Par ailleurs, il a expliqué que cet événement international a eu l'honneur de recevoir des artistes "oscarisés" et des personnalités majeures ayant contribué au progrès de l'industrie cinématographique à travers le monde, soulignant que leur présence à Marrakech constitue une source d'inspiration pour les jeunes artistes.

Outre ces allocutions, la cérémonie a été marquée par la projection d'un film rétrospectif documentant les moments forts qui ont caractérisé cet événement international, dont les objectifs tournent autour de la promotion d'oeuvres cinématographiques de qualité, la mise à niveau artistique du cinéma mondial, le développement de l'industrie cinématographique au Maroc et la promotion de l'image du Royaume au niveau mondial.

Riche en émotion, cette soirée a tenu à rendre hommage à diverses personnalités et stars internationales qui ont contribué à la pose des fondements du festival, telles que le regretté producteur de cinéma français Daniel Toscan de Plantier et celles qui ont participé aux précédentes éditions du festival ainsi que celles qui ont brillé dans ses compétitions officielles.

Le moment fort de cette cérémonie fut l'apparition sur scène d'anciens et d'actuels présidents et membres du jury de la compétition officielle du festival.