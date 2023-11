Tunisie: Deuxième violation de la trêve aujourd'hui - Un agriculteur tombé en martyr et un autre blessé par les balles de l'occupation à l'est du camp d'Al-Maghazi

Gaza /PALESTINE/ — Aujourd'hui, un agriculteur a été martyrisé et un autre a été blessé par les balles des forces d'occupation sionistes dans le centre de la bande de Gaza.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré dans un communiqué de presse que les forces d'occupation ont pris pour cible deux agriculteurs alors qu'ils travaillaient sur leurs terres à l'est du camp d'Al-Maghazi, à l'est du gouvernorat central, entraînant la mort de l'un d'eux et la blessure de l'autre.

Sept citoyens ont été blessés aujourd'hui dimanche par les balles des forces d'occupation sionistes , à proximité de l'hôpital Al-Quds, à l'ouest de la ville de Gaza, et de l'hôpital indonésien de la ville de Beit Lahia, au nord de Gaza, pour le troisième jour de la trêve humanitaire temporaire.

Pendant les jours de trêve, les forces d'occupation empêchent 1,7 million de personnes déplacées dans le sud de la bande de Gaza de revenir inspecter leurs maisons et leurs biens, dont la plupart ont été bombardés et détruits au centre et au nord de la bande, ou même de chercher des les membres de leur famille disparus.

Il convient de noter que les forces d'occupation ont pris pour cible un groupe de citoyens le premier jour de la trêve humanitaire, alors qu'ils tentaient de revenir du sud de la bande de Gaza vers le nord, entraînant la mort de deux d'entre eux, et des blessures à d'autres.

La "trêve humanitaire" dans la bande de Gaza est entrée en vigueur vendredi dernier à 7 heures du matin, après une agression sioniste qui se poursuit depuis le 7 octobre contre notre peuple dans la bande de Gaza assiégée, entraînant le martyre de plus de 15 000 citoyens, dont 6 150 enfants, plus de 4 000 femmes, en plus de plus de 36 000 blessés.

La trêve durera quatre jours et pourra être prolongée, y compris la libération d'un certain nombre de femmes et d'enfants détenus des prisons de l'occupation israélienne, et l'entrée de l'aide humanitaire et de quantités de carburant.

