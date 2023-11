Sénégal: Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale - Le budget 2024 s'élève à 273 049 028 302 FCfa

Les députés ont adopté le budget 2024 du Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale. Il est arrêté à 273 049 028 302 FCFA en autorisations d'engagement (Ae) et à 163 889 470 318 FCFA en crédits de paiement (Cp).

Le ministre Thérèse Faye Diouf a souligné que la préparation du budget 2024 s'est déroulée dans un contexte de reprise progressive de la croissance, nonobstant le poids de la conjoncture mondiale marquée par la crise russo-ukrainienne et les perturbations de la géopolitique régionale.

Sous ce registre, elle rappellera que la mission principale de son département est de « contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques d'inclusion, de solidarité, de cohésion sociale et d'aménagement équilibré de territoires viables, dotés d'équipements modernes, favorables à l'essor d'un développement économique et social basé sur le principe de « ne laisser personne en rade ».

Poursuivant son propos, elle dira qu'en cohérence avec la démarche de performance du budget-programme, les actions phares de son département sont inscrites dans deux grands programmes budgétaires métiers à savoir : le Programme de développement communautaire et d'équité territoriale, qui matérialise la politique publique de réduction des inégalités à travers le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) et le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma). Il y a également le programme d'équité sociale, qui met en oeuvre la politique publique de promotion d'un socle de protection sociale, à travers les filets sociaux comme les Bourses de sécurité familiale (Bsf) et la Couverture maladie universelle (Cmu).