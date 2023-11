Maroc: 'Animalia' de Sofia Alaoui, un film singulier mêlant fantastique et philosophie

Marrakech — Le film "Animalia" de la réalisatrice Sofia Alaoui, projeté dimanche, dans le cadre de la section "Séances Spéciales" du 20è Festival international du film de Marrakech, mêle à la perfection fantastique et philosophie.

Dans ce film, la cinéaste franco-marocaine a relevé avec brio le pari de captiver les spectateurs par son esthétique empreinte d'onirisme et sa mise en scène innovante, donnant lieu à des réflexions sur les rapports de classes sociales, l'inversement des valeurs, la place de la femme dans la société, le surnaturel ou encore le rapport à la foi et la spiritualité.

Ce premier long-métrage de Sofia Alaoui emporte le public dans un voyage captivant dans un cadre somptueux et d'une grande beauté des montagnes de l'Atlas.

A travers son regard singulier et pertinent, la jeune réalisatrice livre une oeuvre cinématographique qui mêle ingénieusement les genres, entre drame fantastique et thriller survivaliste.

Durant 91 min, le public suit l'histoire de Itto, jeune femme de condition modeste, qui est mariée à Amine, fils d'un riche notable local. Elle vit en compagnie de son époux chez sa belle-famille le temps de sa grossesse. Un jour, alors qu'elle se trouve seule dans la demeure familiale, des évènements surnaturels se produisent dans tout le pays. Livrée à elle-même, Itto tente de rejoindre Amine dans une ville voisine. Débute alors une épopée fantastique.

Ce voyage initiatique et émancipateur révèle une nouvelle actrice puissante, juste et émouvante, Oumaima Barid.

"Ce long-métrage est une sorte de voyage méditatif et introspectif sur nos vies", a indiqué la cinéaste dans une déclaration la MAP, relevant que "ce film particulier pousse également les téléspectateurs à se questionner, entre autres, sur la spiritualité et leur rapport avec la religion, dans le cadre d'un monde qui avance avec une grande vitesse et dans lesquels on est déconnectés les uns des autres".

Sofia Alaoui a également exprimé sa joie de pouvoir présenter son premier long-métrage au Maroc dans le cadre de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, remerciant par la même occasion, l'ensemble de son équipe, ses partenaires et sa famille pour leur soutien et efforts indéfectibles durant cette belle expérience.

Vivement salué par la critique, "Animalia" s'est distingué lors du prestigieux Festival de Sundance (Etats-Unis) en remportant le Prix Spécial du Jury. Il obtient également le Best Screenplay Award attribué par le Festival de Films Cinemania (Montréal).

Produit au Maroc par Dounia Benjelloun (Dounia Productions) et Jiango Film, "Animalia" a bénéficié du soutien du Centre Cinématographique Marocain (CCM). En France, le film est produit par "Srab Films" et "Wrong Films". Les droits de diffusion du film "Animalia" ont d'ores et déjà été acquis par plusieurs chaines françaises.

Née à Casablanca, la cinéaste franco-marocaine Sofia Alaoui a grandi entre le Maroc et la Chine. Elle a réalisé des courts métrages documentaires et de fiction qui ont été sélectionnés dans de nombreux festivals.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech présente une large palette de productions avec 75 films en provenance de 36 pays.

Ces films sont répartis en plusieurs sections, à savoir "la Compétition officielle", "les Séances de gala", "les Séances spéciales", "le 11e continent", "le Panorama du cinéma marocain", "les séances Jeune Public" et les films projetés dans le cadre des hommages.