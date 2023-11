Tunisie: Zaghouan - Élections locales - Des perspectives de développement réelles confrontées à un formalisme chronique

ZAGHOUAN — Le gouvernorat de Zaghouan a été créé en novembre 1976, sa population s'élève à 191066 habitants, selon les données de l'Institut National de la Statistique (INS) pour l'année 2023, répartis sur une superficie d'environ 2820 km2, ce qui équivaut à 1,8% de la population totale du pays et 23% du deuxième district auquel la région appartient désormais, suite au nouveau découpage territorial.

La région part avec un avantage différentiel, de par sa situation géographique, qui fait office d'une extension de la fonction économique des gouvernorats du Grand-Tunis et du Cap-Bon ainsi que ceux du littoral.

Sa proximité avec les aéroports de Carthage et d'Enfidha, le port de commerce de Radès, et le futur port en eaux profondes d'Enfidha, ainsi que son ouverture aux zones touristiques de Nabeul, Hammamet et Sousse, confère au gouvernorat de Zaghouan un statut de choix dans la réalisation des objectifs de développement. Un rang dont l'importance est appelée à s'accroitre, à mesure que se renforce le réseau routier reliant le gouvernorat de Zaghouan au reste du pays.

// Secteur industriel//

Ces facteurs et tant d'autres ont contribué à faire du gouvernorat de Zaghouan un site d'investissement privilégié pour les industriels. Pour preuve, environ 300 entreprises actives dans le secteur se sont installées dans la région en 2023, reparties sur 10 zones industrielles, dont environ 35% totalement exportatrices, fournissant au passage, 30 mille postes d'emploi directes.

La plupart de ces entreprises se spécialisent dans les industries électriques et électroniques ainsi que dans les composants automobiles. Le secteur sera bientôt consolidé, une fois parachevé la réalisation, sur une superficie de 50 hectares, de la méga-zone industrielle à la délégation d'El Fahs.

Les activités du secteur industriel sont concentrées au nord de la région, dans les délégations de Bir Mcherga, Fahs, Zeriba et Zaghouan, au même temps que les délégations de Nadhour et Saouaf restent en marge de cette dynamique, entraînant un faible indice de développement et une hausse du taux de chômage à 25%. Ceci, en dépit des appels récurrents à la création d'une zone industrielle commune entre les deux délégations voisines.

//Le secteur agricole//

Le secteur agricole dans le gouvernorat de Zaghouan occupe un rôle primordial dans le tissu économique de la région, employant environ 32% de la population active et se hissant au rang de principale source de revenus pour la plupart des familles des zones rurales.

Les grandes cultures s'y étendent sur une superficie estimée à 100 mille hectares, de même que les oliveraies (100 mille ha) et est composée d'environ 8,4 millions pieds d'oliviers, soit 8% de la superficie totale des oliveraies au niveau national.

Le cheptel animal se compose de 250 mille ovins, et plus de 10 bovins, outre les cultures des fruits et légumes, en volume assez conséquent pour alimenter le marché de l'intérieur.

En dépit du rôle central des grands cultures et de la filière oléicole dans la stimulation de l'activité économique dans la région, le changement climatique, traduit par une pluviométrie de plus en plus rare, a induit à une régression, de plus de 35%, du volume des investissements dans le secteur agricole, selon les estimations de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Dans ce même contexte, les années de sécheresse répétées, ont précipité l'épuisement des réserves des eaux souterraines et de surface à un rythme sans précédent, créant une crise d'eau potable et d'irrigation, ayant pesé de ses lourdes répercussions sur les produits agricoles et le secteur de manière générale.

//Le secteur du tourisme//

Le gouvernorat de Zaghouan recèle un patrimoine culturel et potentiel naturel prolifère. De fait, la région dispose de près de 650 sites archéologiques, les plus en vue sont, « le Temple des Eaux », le site « Tiburpomages » à El Fahs, les deux villages berbères de Jradou, et les aqueducs romains, outre un couvert forestier qui s'étend sur une superficie de 70 mille ha, et des eaux souterraines chaudes, combien même inexploitées de manière optimale dans les bains curatifs de Djebel Oust et Zriba.

L'activité touristique dans le gouvernorat de Zaghouan demeure saisonnière, la région est de ce fait contrainte à se contenter du statut de site de transit en l'absence d'unités hôtelières qui soient classées et à haute capacité d'hébergement.

Pour combler cette carence, un certain nombre de gîtes ruraux se sont installés dans la région, dans une tentative de dynamiser le tourisme écologique et alternatif dans la région. Néanmoins, le blocage de 7 projets de tourisme alternatif à Zaghouan et l'incapacité de leurs propriétaires à obtenir des licences d'exploitation en raison de lois restrictives, aurait probablement retardé l'impulsion du secteur du tourisme à Zaghouan.

Selon les spécialistes, l'essor du secteur touristique à Zaghouan passe par l'élaboration d'une stratégie intégrée, qui constituerait le résultat d'un travail collégial en partenariat avec le secteur privé, laquelle serait basée sur le développement d'un tourisme en conformité avec les avantages différentiels de la région (Tourisme de montagne, thermal, alternatif, etc)

//Le secteur médical//

Le système de santé dans la région est constitué d'un hôpital régional à Zaghouan-Ville, de 2 hôpitaux locaux à El Fahs et Nadhour, deux services d'urgence, 49 centres de santé de base, un complexe sanitaire, et une clinique privée.

Les services fournis par le secteur sanitaire à Zaghouan ont considérablement décliné ces dernières années en raison du manque des médecins spécialisés et d'équipements médicaux, et du fait de la rareté des médicaments ayant conduit à la perturbation des opérations chirurgicales et incité ainsi les citoyens à se rendre aux hôpitaux des gouvernorats avoisinants.