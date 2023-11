Algérie: Championnat arabe de Cyclisme sur piste - L'Algérie termine avec 16 médailles dont 4 en or

LE CAIRE — La sélection algérienne de cyclisme (messieurs et dames) a remporté seize (16) médailles (4 or, 7 argent et 5 en bronze), à l'issue de la troisième et dernière journée du 12e championnat arabe de cyclisme sur piste, organisé au Caire (Egypte).

Les quatre médailles d'or sont l'oeuvre de Yacine Hamza (Keirin Elite), Anes Rishi (courses aux points et Omnium juniors) et Alameddine Benmaâchou au scratch juniors.

Les sept médailles d'argent ont été décrochées par Mohamed-Nadjib Assal (Elite Keirin), Anes Riahi (Keirin, scratch et élimination juniors), Al-Khacib Sassane (kilomètre élite),Yacine Hamza (vitesse élite) ainsi que la sélection algérienne élite composée de Mohamed-Nadjib Assal, Lotfi Tchambaz, Yacine Hamza et Al-Khacib Sassane aux épreuves de poursuite par équipes.

Les cinq médailles de bronze a été décrochée par la sélection algérienne élite, composée de Mohamed-Nadjib Assal, Yacine Hamza et Al-Khacib Sassane à la course vitesse par équipes, Mohamed-Nadjib Assal (vitesse élite), Yasmine El Medah (vitesse élite dames), Anes Riahi (vitesse juniors) et le duo Lotfi Tchambaz et Mohamed-Nadjib Assal aux épreuves de Madison élite.

La délégation algérienne conduite par le membre du Bureau fédéral Fayçal Riahi est composée de sept cyclistes de l'élite : Yacine Hamza, Al-Khacib Sassane, Mohamed-Nadjib Assal, Abdelkrim Ferkous, Lotfi Tchambaz, Yacine Chaâlal, et Yasmine El-Medah, et cinq issus de la catégorie juniors : Mohamed Nasrallah El-Semiani, Alae-Eddine El-Semiani, Mounir El-Alaoui, Anes Riahi, et Alae-Eddine Benmaâchou.

Outre l'Algérie et l'Egypte (pays hôte), cette compétition, inscrite au calendrier de l'union internationale de cyclisme (UCI), a enregistré la participation de quatre autres pays : les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Qatar, et le Soudan.