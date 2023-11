Algérie: Mascara - La première allégeance à l'Emir Abdelkader, fait historique ayant contribué à résister au colonialisme français

MASCARA — La première allégeance à l'Emir Abdelkader, le 27 novembre 1832, constitue un événement historique ayant contribué à unir les Algériens pour la résistance au colonialisme français, ont souligné des spécialistes dans l'histoire de l'Algérie des universités de Mascara et Médéa.

Dans ce cadre, Dr Lahcen Djaker de l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara a indiqué, à la veille de la célébration du 191e anniversaire de cet événement historique, que la première allégeance à l'Emir Abdelkader sous l'arbre Derdara à Ghriss (Mascara) est "un événement historique important ayant contribué à unifier les Algériens pour faire face à l'armée coloniale française, et cela a été consacré par les cheikhs des tribus de la nation, qui ont prêté allégeance au fondateur de l'Etat algérien moderne".

L'Emir a été jugé la personnalité idoine pour diriger le djihad contre l'occupant français, qui s'est étalé de 1832 à 1848, eu égard à "sa vaste culture, son courage et sa la place religieuse qu'il occupait alors aux yeux des Algériens", a-t-il relevé.

Pour sa part, Dr Hamaidi Bachir de la même université a indiqué que la première allégeance à l'Emir Abdelkader constitue "une étape importante dans l'histoire moderne de l'Algérie, car elle a permis l'unification des tribus algériennes pour résister aux armées d'occupation françaises", soulignant que "ce serment d'allégeance était national et ne se limitait pas à partie du pays".

Il a, en outre, noté que l'Emir Abdelkader est considérée comme "l'une des figures marquantes de notre histoire moderne et dont la vie, avec ses valeurs religieuses, humaines et civilisationnelles, est une source d'inspiration pour de nombreux historiens et chercheurs de plusieurs pays du monde", ajoutant que, "grâce à sa personnalité, il a été choisi légitimement, à travers le serment d'allégeance, en tant que personnalité propice qui peut faire face au danger externe qui cible le pays".

Pour sa part, Dr Takiedine Boukaabar de l'université de Médéa a souligné que cette allégeance a "abouti à la création d'institutions dans l'Etat de l'Emir Abdelkader, immédiatement après l'allégeance, représenté par le Conseil de la Choura de l'Emir, qui avait autorité sur l'Emir lui-même et sur le Conseil judiciaire civil et militaire, dont l'Emir était à la tête, supervisé par un groupe d'ulémas, de théologiens et de magistrats".

Concernant l'armée, l'Emir Abdelkader a rendu une décision connue sous le nom de "l'écharpe des bataillons et la parure de l'armée Mohamedienne victorieuse", selon laquelle l'Emir a organisé son armée, selon les moyens et les méthodes modernes, a indiqué le même intervenant.