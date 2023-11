Ile Maurice: Le Dr Satish Boolell dissèque le triste sort des femmes

Le seul homme présent lors de la célébration de la journée d'éradication de la violence contre les femmes par la commission des femmes du MMM, le Dr Satish Boolell a sciemment disséqué les causes sociétales et institutionnelles qui expliquent le grand nombre de cas de violence qui affectent les femmes à Maurice.

Puisant de sa propre expérience comme principal médecin-légiste pendant plusieurs années quand il a eu l'occasion de rencontrer des milliers de femmes et d'hommes victimes ou impliqués dans des cas de violence physique allant même au meurtre, le Dr Boolell a expliqué que ce n'est pas les lois qui manquent à Maurice. La principale cause des actes de violence envers les femmes relève du sentiment d'impunité prévalant chez les hommes et aussi de l'incapacité des institutions à soutenir les femmes.

Le Dr Boolell a d'autre part encore expliqué comment une femme battue se retrouve encore plus pénalisée quand le mari violent est détenu et que la victime se retrouve dépourvue de ressources financières. Un double drame, a-t-il affirmé. Fidèle à son style, le Dr Boolell qui a pratiqué plus de 25 000 autopsies dans sa carrière a cité plusieurs cas spécifiques pour expliquer comment les femmes et les enfants sont victimes du système mauricien. La réunion de la commission des femmes s'est déroulée à hôtel Labourdonnais à Port Louis le samedi 25 novembre.