Ile Maurice: Toutous et plantes volent la vedette

Pour marquer la World Kindness Day, célébrée le 13 novembre de chaque année, la Rotaract Club de Quatre-Bornes a organisé une journée d'activités au Bagatelle Mall hier samedi 25 novembre. Au menu : don de sang et adoption d'animaux entre autres.

Senjiven Madré, le président du club, a expliqué dans une vidéo que le but de cette journée est de promouvoir la compassion envers les autres et le respect envers les animaux et la nature. Le thème était «I am because we are». Lors de cette journée, le ministère de la Santé a mobilisé une caravane pour le don de sang et le ministère de l'Environnement a donné des plantes aux visiteurs. Preety Sachi, qui a monté le mouvement Rescuer of Animals In Distress, était aussi présente pour promouvoir l'adoption des animaux qu'elle a sauvés.