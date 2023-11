Congo-Kinshasa: Injures publiques dans l'affaire fibre optique, RVA - Tryphon Kin-kiey Mulumba saisit la justice contre un groupe de syndicalistes !

*"A la suite de ces injures publiques sur un contrat de fibre optique signé et inspecté de bout en bout par M. Augustin Matata Ponyo Mapon qui est en vie au titre de Ministre des Finances quand le Président du Conseil d'Administration était Député National et comme Premier ministre avec des comptes séquestre ouverts dans des banques commerciales auxquels le Ministre des PTNTIC, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba n'avait aucun mot à dire et dont le nom n'a jamais été cité ni dans le rapport de la Commission parlementaire instituée par un adversaire politique et présidée par un adversaire politique, ni dans aucun dossier ouvert et convoqué et entendu par aucun OPJ, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba a saisi immédiatement la justice contre toutes ces personnes en vue de requérir un début de preuve sur ces accusations et au cas contraire, que la justice rétablisse l'honneur et la dignité inutilement bafoués", lit-on dans un communiqué de presse signé par Tryphon Kin-kiey Mulumba, lui-même, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Régie des Voies Aériennes.

Communiqué de presse

Le Conseil d'Administration de la Régie des Voies Aériennes-Société Anonyme, RVA-SA, a tenu une réunion d'urgence jeudi 23 novembre 2023 sous la présidence de son président, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba.

Deux points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion d'urgence :

1. Le non-atterrissage à l'aéroport international de Bangoka à Kisangani d'un avion Airbus 320 de la compagnie CAA, le dimanche 19 novembre 2023 vers 19:00' ;

2. La manifestation des membres de l'Intersyndicale de la RVA-SA concernant le projet de modernisation des infrastructures et des équipements notamment dédiés à la sûreté et à la sécurité aéronautique.

A la suite de cette réunion d'urgence, le Conseil d'Administration a voulu informer l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui suit :

Sur l'incident survenu, le dimanche 19 novembre 2023 à l'aéroport international de Bangoka-Kisangani, le Conseil d'Administration déplore l'interruption du balisage lumineux intervenu à 20 minutes de l'atterrissage de l'Airbus 320 de la compagnie CAA à la suite d'un court-circuit dans un câble d'alimentation électrique.

Le Conseil d'Administration de la RVA-SA présente ses plus profonds regrets à la compagnie CAA et aux passagers pour le désagrément subi. Le Conseil d'Administration de la RVA-SA a instruit la Direction Générale afin qu'elle remette à niveau et sans délai ces infrastructures et que pareil incident ne puisse plus jamais se reproduire sur les plateformes aéroportuaires du pays ;

S'agissant du projet de contrat Westminster, le Conseil d'Administration de la RVA-SA tient à informer le public que ce contrat a été signé le 14 juin 2021 par la partie RVA-SA représentée par son Directeur Général William Mpambu Mpambu.

Le nouveau Conseil d'Administration, a, lors de sa réunion du 17 novembre 2023, procédé, dans le cadre d'une Commission ad hoc, avec les Directions concernées de la RVA-SA, à des ajustements sur les onze points recensés qui posaient problème, dans l'intérêt de la Société de l'Etat et du personnel de la RVA-SA ;

3. Le Conseil d'Administration de la RVA-SA a été surpris de voir un groupe de syndicalistes s'activer dans une manifestation publique sous prétexte de s'opposer à des projets de développement et de modernisation des infrastructures aéroportuaires - cas du projet de la firme britannique Westminster et turque Milvest - le veut et l'a décliné la Vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ;

4. Lors de cette manifestation publique que pouvait expliquer une situation d'absence d'information et de communication, des injures publiques ont été proférées sans aucune raison à l'endroit du Président du Conseil d'Administration, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba par ces manifestants du statu quo qui refusent d'accepter que les infrastructures de la RVA-SA sont dans un état de dégradation avancé qui freine la certification de l'OACI, ce qui ne fait pas honneur à notre pays ;

5. A la suite de ces injures publiques sur un contrat de fibre optique signé et inspecté de bout en bout par M. Augustin Matata Ponyo Mapon qui est en vie au titre de Ministre des Finances quand le Président du Conseil d'Administration était Député National et comme Premier ministre avec des comptes séquestre ouverts dans des banques commerciales auxquels le Ministre des PTNTIC, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba n'avait aucun mot à dire et dont le nom n'a jamais été cité ni dans le rapport de la Commission parlementaire instituée par un adversaire politique et présidée par un adversaire politique, ni dans aucun dossier ouvert et convoqué et entendu par aucun OPJ, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba a saisi immédiatement la justice contre toutes ces personnes en vue de requérir un début de preuve sur ces accusations et au cas contraire, que la justice rétablisse l'honneur et la dignité inutilement bafoués.

Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2023

Le Président du Conseil d'Administration,