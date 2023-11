Ile Maurice: Pascal Ducray soutenu par Grays dans une action caritative

Comme le dit le slogan de l'Ironman, «Anything is Possible!». Roberto Michel, handisportif mauricien qualifié pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, n'a pas de fauteuil roulant neuf pour disputer cet événement planétaire.

Ce désagrément ne durera pas longtemps. En effet, par le biais de la plate-forme «Small Step Matters», Pascal Ducray demande à collecter des fonds pour en acquérir un nouveau pour le handisportif. En sus de cela, grâce au parrainage de Grays, le triathlète parachèvera simultanément cette action caritative en prenant part, le 3 décembre, à l'Ironman Western Australia à Busselton.

Pascal Ducray soutient cette année Roberto Michel (atteint d'une paralysie cérébrale affectant sa mobilité) dans son projet sportif de haut niveau à travers la plate-forme «Small Step Matters». Roberto Michel s'est qualifié pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris grâce à sa quatrième place lors des derniers Championnats du monde de para-athlétisme.

«Les jeunes ont besoin de "role models", d'être inspirés par des personnes extraordinaires. Roberto est un paraathlète qui s'entraîne avec énormément de rigueur et de détermination. C'est un vrai professionnel, un vrai champion à part entière. Voir un jeune handicapé comme lui vivre son rêve et performer au plus haut niveau mondial ne peut qu'être une source d'inspiration et de motivation pour cette jeunesse, en particulier pour ceux qui sont moins favorisés. Cela ne peut que créer l'émulation», déclare Pascal Ducray. Ce dernier voudrait que Roberto Michel soit dans les meilleures dispositions dans son aventure olympique. La raison ? A ce jour, le fauteuil du para-athlète, vieux de dix ans, n'est pas adapté au sport de très haut niveau. Mais si on lui donne la possibilité d'en avoir un nouveau, il pourra lutter à armes égales pour décrocher une médaille aux Olympiades parisiennes.

%

D'où l'extrême motivation de Pascal Ducray de s'engager dans cette cause caritative en prenant part à l'Ironman australien. Mais au-delà de l'enjeu sportif, il souhaite sensibiliser le public à cette collecte de fonds par le biais de «Small Step Matters» pour le para-athlète de 23 ans. Aussi, la démarche de Pascal Ducray s'inscrit dans le projet de Grays de soutenir et promouvoir des activités ayant un impact positif sur la société et la communauté.

«Grays a choisi de sponsoriser Pascal Ducray pour le Championnat du monde Ironman en raison de sa détermination exemplaire, qui s'aligne parfaitement avec les valeurs de notre entreprise, à savoir la ténacité, l'intégrité et la passion. Une passion non seulement pour le sport, mais aussi pour le pays. Pascal incarne ces valeurs par son engagement dans la préparation de cette compétition, son dévouement à l'excellence sportive et son désir de repousser ses limites. Grays le considère comme un modèle de résilience, ce qui en fait un choix naturel pour notre parrainage», déclare Eliska Botha, Marketing & Spirits Manager de Grays.

Celle-ci ajoute qu'en plus de parrainer Pascal, Grays a organisé une collecte de fonds dans sa boutique 20/ Vin lors du «motivational talk» qui a eu lieu le 16 novembre. «Les fonds récoltés serviront directement à l'achat du nouveau fauteuil roulant adapté pour Roberto. Cette collaboration entre Grays, Pascal et Small Step Matters est un exemple de notre engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises et démontre notre volonté de créer un impact durable et positif dans la vie des personnes défavorisées», explique Eliska Botha qui ajoute que les fonds récoltés lors de la conférence pour les partenaires de Grays ont également été reversés à «Small Step Matters» pour aider Roberto Michel.

Quant à Pascal Ducray, il en sera à son quatrième Ironman. Ce père de trois enfants, ancien champion de natation mauricien dans les années 90, veut une dernière fois mettre ses talents de sportif au profit des autres. Son objectif est de compléter le parcours en moins de 10 heures, son record étant actuellement de 10h28. Enfin, notons que cette année, l'Ironman de Busselton verra la participation de plus de 2 000 personnes.

Quelques mots sur Pascal Ducray

Père de trois enfants, Pascal Ducray, ancien recordman de natation en dos, a déjà pris part à des Ironmen. La première participation de Pascal Ducray dans un Ironman était en avril 2022 à l'«Isuzu Ironman African Championship 70.3» à Port Elizabeth, en Afrique du Sud. Il s'y était rendu en compagnie de son ami Laurent Tyack. Ils avaient lancé une levée de fonds pour «Future Hope» et «Haemophilia Association of Mauritius». Quelques mois plus tard, soit le 9 juillet, il a participé à l'Ironman de Vitoria Gasteiz en Espagne. Pascal Ducray a, cette fois, parrainé un projet déjà existant pour «Small Step Matters», pour trois jeunes aidés par l'ONG «Cleft Care Mauritius».

Cette année, il s'est rendu à l'«Ironman European Championship » à Francfort, en Allemagne. Pascal Ducray a aussi lancé un projet pour «CP Family», une association mauricienne dont le but est de réunir et d'accompagner les personnes atteintes de paralysie cérébrale. Pour rappel, l'Ironman est une épreuve de triathlon longue distance qui se compose de 3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et de 42,2 km de course à pied.

Collaboration de 15 ans entre Grays et Pascal Ducray

Pascal Ducray et la compagnie Grays collaborent depuis 15 ans maintenant. Ce sera le premier partenariat sur le plan sportif entre les deux parties. «Le soutien de Grays m'aide considérablement avec toutes les dépenses qui sont liées à ce sport de haut niveau. Au-delà des frais d'inscription à cette fameuse course et les frais de voyage, il y a des dépenses importantes qui sont effectuées pour le matériel de compétition (notamment le vélo), l'entretien du matériel, la nutrition sportive et les soins physiques, entre autres. Je suis heureux de porter leurs couleurs en espérant leur faire honneur.»