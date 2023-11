Congo-Kinshasa: Le sentier de la paix

*Comment mettre fin à une guerre immorale au bénéfice d'une véritable cohabitation pacifique dans le dialogue positif et la paix des coeurs ?

Alors que la Communauté Internationale commençait à apprécier à sa juste valeur les effets bénéfiques de la dynamique de normalisation entre Israël et les Etats Arabes de la Région, l'attaque brutale et cynique du Hamas, le 7 octobre 2023, contre la population israélienne a brisé net ce rêve des descendants d'Abraham. Au regard de l'absurdité politique et de l'horreur indescriptible de cette attaque, certains Etats comme les Etats-Unis de Joe BIDEN et la République Démocratique du Congo de Félix-Antoine Tshisekedi n'ont pas eu tort d'exprimer, sans ambages, leur soutien à Israël à la suite de cette action massive et aveugle du Hamas contre les populations civiles.

Cette guerre est immorale et injuste parce que les stratèges du Hamas visaient non la défense de la cause palestinienne, mais tout bêtement, pourrait-on dire, le massacre et le kidnapping du plus grand nombre de civils, comme tactique pour faire barrage à leurs enfermement politique, encerclement diplomatique et isolement stratégique au bénéfice d'une Autorité palestinienne amorphe.

Ils comptaient, à cette fin, sur la réplique émotive et indistincte d'Israël contre le territoire palestinien de Gaza et au-delà pour créer un choc dans l'opinion arabe et une confusion paralysante dans le chef des Etats Arabes favorables à Israël. Cet amalgame devrait profiter à Hamas et le remettre au centre du débat politique.

Ainsi, serait voilée la cause réelle de déclenchement de cette guerre particulièrement meurtrière pour les populations civiles israéliennes et palestiniennes à savoir l'attaque cynique et immorale du Hamas.

Si l'on considère que les stratèges du Hamas et d'Israël ont, chacun en ce qui le concerne, atteint leurs objectifs stratégiques notamment ébranler le mythe de l'invulnérabilité d'Israël et donner la preuve de la capacité de destruction du Hamas, force est de reconnaître que la capacité de riposte offensive d'Israël est intacte et efficace.

La satisfaction des uns et des autres a eu pour effet paradoxal d'augmenter le nombre des mendiants de la paix dans chaque camp au détriment des Faucons et des forces extrémistes.

Ce cycle de violence ainsi née n'a pourtant pas anéanti tout espoir de dialogue entre israéliens et palestiniens. Il a, au contraire, suscité d'autres SADATE et IZAK RABIN.

Comme preuve, la médiation du Qatar dans les négociations pour la libération des otages avec la participation des USA et de l'Egypte, la proposition de la coexistence de 2 Etats avec comme préalable la réunification de Gaza et de Cis Jordanie sous la seule Autorité palestinienne.

Pour donner une suite crédible à cette profonde aspiration des populations civiles, il faudrait mettre hors d'état de nuire toutes les forces rétrogrades qui prônent la destruction d'Israël et l'ignorance de la réalité incontournable d'un Etat palestinien afin de créer les conditions d'un dialogue positif et porteur, mais sans préjugé préjudiciable en vue de la coexistence pacifique d'un Etat palestinien à côté d'Israël.

De cette façon, non seulement la paix aura un avenir dans la région, mais bien plus l'aspiration à la paix sera garante de l'avenir des relations stables et apaisées entre Israël et l'Etat palestinien, chaque partie oeuvrant avec le concours souhaité de ses alliés.

Mais, une véritable coexistence dans la paix ne peut arriver qu'autour d'une table de négociation ayant abouti à un accord accepté de bonne foi par tous et mutuellement avantageux dans tous les cas de figure.

Ainsi, cette guerre immorale et cynique déclenchée par le Hamas pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité pour pratiquer le pardon réciproque comme mode de règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Ce qui signifie la reconnaissance des responsabilités palestiniennes et israéliennes, la renonciation à se venger et l'engagement solennel des Acteurs majeurs et emblématiques à poser, sans ambages, des actes porteurs de paix.

Il sera alors permis de rêver de l'organisation commune Israël - Etat palestinien des jeux Olympiques ou de la Coupe du monde !

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce sentier de la paix est malaisé tortueux et escarpé sinon, mortifère.

Mais, le fait de le connaître et d'avoir la volonté de s'y engager pourrait raccourcir les délais.

Que seraient le monde et l'homme sans projet et sans rêve !

Fait à Kinshasa, le 21 novembre 2023

Ambassadeur André-Alain Atundu Liongo