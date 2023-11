Congo-Kinshasa: Candidate Députée Nationale et Provinciale, Lukunga - Carine Mbuaki appelle la population à lui faire confiance en votant pour elle et pour Félix Tshisekedi

*A l'occasion du lancement officiel de sa campagne électorale ce samedi 25 novembre 2023, Carine Mbuaki Yembi, candidate Députée Nationale dans la circonscription électorale de Lukunga, a réuni plusieurs centaines des personnes au terrain Mimosa, dans la Commune de Ngaliema. Elle en a profité pour solliciter la confiance de tous les habitants de cette partie de la Ville-Province de Kinshasa, en les invitant à voter massivement pour elle, la candidate numéro 204 aux législatives nationales et numéro 74 aux législatives provinciales pour la commune de Ngaliema mais également, de voter pour Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle 2023.

Au cours de cette activité, Mme Carine a appelé les habitants de Lukunga à lui accorder leur vote pour résoudre des multiples problèmes auxquels ils sont confrontés. Parmi les enjeux principaux évoqués figurent notamment, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à des écoles de qualité, ainsi que l'amélioration des routes locales.

Une fois élue, la candidate numéro 204 a exprimé sa volonté et son engagement à aborder ces problèmes au niveau de l'Assemblée nationale et à travailler activement pour améliorer les conditions de vie de sa base. Elle a souligné, en outre, l'importance de l'action collective et de la représentation efficace au sein des organes décisionnels pour faire avancer ces questions cruciales. Son discours a, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité d'une gestion responsable des ressources et des infrastructures afin de répondre aux besoins quotidiens des habitants de Ngaliema.

%

Cette femme membre de MIFDA, Mouvement International des Femmes Dynamiques d'Afrique, entend ainsi mettre en avant les problèmes prioritaires de la population, tels que l'accès à l'eau potable et consorts.

Bien plus, Mme Carine Mbuaki propose une série de mesures pour améliorer l'accès à l'eau potable de manière durable et régulière. Elle aborde également les problèmes d'électricité qui affectent les habitants de Ngaliema et promet de mettre en place un plan idoine pour améliorer.

« Aujourd'hui, le 25 novembre, c'est le lancement de ma campagne électorale. Je l'ai fait aujourd'hui officiellement devant tous les habitants de Lukunga. Le message que je lance à tout Lukunga, c'est de me faire confiance. Ils savent tout ce que je fais et tout ce que je continuerai à faire parce que je ne suis pas là pour les faire rêver mais, je suis là pour les soutenir. Alors, je leur ai dit que je ne les oublierai jamais comme les autres le font. Je suis de Ngaliema, je suis de Lukunga et je ferai de mon mieux pour que Lukunga aille toujours de l'avant.

Nous avons beaucoup de problèmes : problème lié aux érosions qui causent l'impraticabilité des routes, on a des problèmes d'eau potable, d'électricité, il y a des écoles où les enfants étudient à même le sol,... Surtout le problème lié à la desserte en eau potable, quand bien même nous avons réhabilité et construit des forages et des sites d'approvisionnement avec des fonds propres mais, cela persiste toujours. Nous avons alors promis que lorsque nous serons élue, que nous nous impliquions pour que la Régideso s'implique personnellement pour résoudre ces problèmes. Ce sont des choses pour lesquelles nous allons vraiment plaider pour une amélioration, comme le veut si bien le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo », a-t-elle laissé entendre.

Enfin, elle a également mis en avant sa vision stratégique pour assurer un meilleur avenir pour la population.

D'ailleurs, elle a aussi souligné l'importance d'investir dans des solutions à long terme, tout en reconnaissant l'urgence de répondre aux besoins immédiats.