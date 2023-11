Afrique: Revanche et envie, les formidables moteurs du Mali

Quelques mois après la déception de la CAN U-17, le Mali a pris sa revanche sur le Maroc et validé sa place en demi-finale d'Indonésie 2023TM.

L'histoire est belle pour plusieurs raisons.

Comme en 2015 et en 2017, le Mali s'est invité dans le dernier carré du Mondial U-17

Face au Maroc, en quart de finale, les Aiglonnets ont pu prendre une revanche (1-0)

Le capitaine Ibrahim Diarra, Mahamoud Barry et le sélectionneur Soumaila Coulibaly se sont confiés à la FIFA

L'une des grandes et belles histoires de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023TM s'est jouée à la 81e minute du quart de finale entre le Mali et le Maroc. Pour parfaitement la comprendre, il faut d'abord s'offrir un bond en arrière de quelques mois, et retourner en Algérie, le 14 mai dernier exactement. Ce jour-là, Lionceaux de l'Atlas et Aiglonnets étaient déjà opposés les uns aux autres, mais dans un autre cadre puisqu'il s'agissait de la demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations U-17 de la CAF.

Lors de ce match, aucune formation n'avait su prendre le dessus sur l'autre, si bien qu'après 90 minutes sans but, il avait fallu recourir à une séance de tirs au but. Lors de cette dernière, alors que le Mali avait pris les devants, la machine s'est soudain enrayée lorsqu'Ibrahim Kanate et le capitaine Ibrahim Diarra ont buté l'un après l'autre sur l'épatant Taha Benrhozil. Quelques instants plus tard, le Maroc célébrait alors sa qualification pour la finale continentale.

Revenons alors à cette 81e minute au Manahan Stadium, ce samedi 25 novembre. Alors que le Mali a manqué bien des occasions de prendre les devants et qu'on s'achemine vers une nouvelle séance fatidique, un certain Ibrahim Kanate réussit un contrôle parfait et s'emmène idéalement le ballon dans la profondeur. Alors que son tir est désespérément dévié par un défenseur marocain sur son propre poteau, c'est cette fois Ibrahim Diarra qui surgit et pousse le ballon au fond des filets pour expédier les Maliens en demi-finale du Mondial U-17 (1-0).

Malheureux en Algérie, les deux Ibrahim sont finalement devenus les héros de tout un peuple en se rachetant de superbe manière à la Coupe du Monde U-17. "C'est une revanche pour nous", confie Ibrahim Diarra à la FIFA. "À la CAN, on avait tous les deux raté un penalty avec Ibrahim, mais c'est le foot et nous, on n'a pas abandonné. On est revenu. C'est beau."

Comme ils sont nombreux à l'avoir confié, s'ils étaient évidemment focalisés sur leur histoire de ce Mondial, dans la tête de beaucoup d'Aiglonnets, cette demi-finale continentale était toujours présente. "Moi, j'étais déjà sorti avant la séance de tirs au but", se rappelle Mahamoud Barry, le héros du huitième de finale contre le Mexique (5-0). "Ce soir, il a fallu être fort mentalement, la CAN nous a fait du mal et on a travaillé pour bien revenir. Avant le match, on s'est dit 'pas deux fois, cette fois, c'est nous qui allons gagner'. C'était vraiment difficile, mais on n'a pas eu peur de revivre la même histoire. On y croyait et maintenant on veut aller chercher la coupe."

Malgré la déception de la CAN, le sélectionneur Ismaila Coulibaly est resté sur la même ligne directrice et le résultat de ce quart de finale lui a donné raison. "Je n'ai pas trop changé, on est resté dans le même style de jeu", confie-t-il, satisfait de la détermination à toute épreuve de ses joueurs. "On a failli vivre la même chose car on a manqué beaucoup d'occasions en première période, mais vu comment ça se termine, on peut être contents aussi."

Place désormais à une toute autre histoire contre la France, mardi prochain.