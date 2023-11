Sénégal: Mobilisation des recettes, a quelques encablures de la fin de l'année - La DGID recouvre 2050 milliards, sur un objectif de 2360 milliards

Pour le compte de l'année 2023, la Direction des Impôts et Domaines (DGID) fait un point sur la mobilisation des recettes. «Dans le cadre du budget-programme, la DGID est responsable du programme mobilisation des recettes et gestion du foncier. En parlant du premier point, mobilisation des recettes, nous sommes à un niveau de recouvrement qui est satisfaisant puisque nous avons plus de 85% de l'objectif. Actuellement, on tend vers la fin de l'année, il faut assurer une mobilisation exceptionnelle des recettes et en amont assurer un élargissement de l'assiette fiscale.

On avait une cible de l'élargissement de l'assiette fiscale avec plus de 25 000 nouveaux contribuables qui vont être recrutés et intégrés dans notre banque de données. Cette cible est presque atteinte et d'ici la fin de l'année, on sera au rendez-vous», a révélé Abdoulaye Diagne, le Directeur général (DG) des Impôts et Domaines (DGID) du Sénégal. Prenant part, le week-end, à Saly-Portudal, à une rencontre de réflexion et de partage organisée par l'Amicale des inspecteurs des impôts et domaines (AIIDS), il a rappelé l'objet de la DGID cette année, recouvrer plus de 2360 milliards de francs CFA. A l'en croire, sur les recettes brutes collectées, la DGID avoue être actuellement à plus de 2000 milliards de francs CFA, presque 2050 milliards de francs CFA mobilisés.

Sur l'année 2024, le DGID a fait part d'un défi à relever, avec la projection de l'Etat d'un taux de croissance de 9,2%. Et en termes de mobilisation des recettes, il doit suivre avec ses équipes pour atteindre l'objet de plus de 2900 milliards de francs CFA de recettes. Sur ce, le patron de la DGID a rappelé les balises, une très bonne organisation, une grande efficacité dans la qualité du service rendu aux usagers. Il a insisté sur un fait à ne pas perdre de vue, l'importance de l'aspect déclaratif de l'impôt. Selon lui, «A chaque fois qu'il est question de recouvrer les recettes, l'accent est mis sur l'aspect déclaratif c'est-à-dire comment faire de sorte que le contribuable soit mieux conscientisé par rapport à ses obligations de déclarations de paiement, avant de penser à l'autre versant étant l'aspect sanction, pendant de cette déclaration. Cela demande des ruptures fondamentales».

Sur les attaques faites aux agents des impôts et domaines, le DG de la DGID salue leur excellente réputation. Cependant, il a fait part de discours pouvant semer la confusion. Il soutient avoir une approche positive des choses, au lieu d'entrer dans des polémiques avec qui que ce soit. Abdoulaye Diagne a insisté sur le poids de la DGID, responsables du Programme mobilisation des recettes et la gestion du foncier, mais aussi responsables de la mobilisation des recettes propres et responsables des domaines privés de l'Etat.