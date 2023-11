Sénégal: Kaolack / Dette due par l'Etat - Les opérateurs réclament 71 milliards

La Fédération nationale des organismes privés, stockeurs et transporteurs du Sénégal (FNOSP/T) réclament une enveloppe de 71 milliards de francs CFA, pour le recouvrement de la dette qui lie ses membres à l'État du Sénégal. Les membres de ladite fédération ont formulé la demande, samedi dernier, lors de leur traditionnelle assemblée générale de pré-campagne de commercialisation. Ils estiment que c'est la meilleure façon de les accompagner et leur permettre de couvrir l'ensemble des prêts contractés auprès des banques et les diverses autres dépenses effectuées çà et là, lors des précédentes années d'activités.

Malgré l'annonce par le président de la République, Macky Sall, d'une manne de 40 milliards au cours du Conseil présidentiel délocalisé à Kaolack, le 15 novembre dernier, pour le recouvrement de la dette due aux opérateurs, les collaborateurs du président Modou Fall pêchent plus loin et veulent que cette question de trésorerie soit résolue intégralement et de manière définitive, afin de surmonter tous les blocages pouvant interférer dans la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide qui démarre le 30 novembre.

Dans le cadre de l'organisation pour ces prochaines semaines d'échanges et de spéculations, les opérateurs privés et stockeurs ont sonné l'alerte en direction des entreprises huilières. Ils les somment surtout de diligenter le paiement des factures à échéance rapide. Au moins à 24 h après la livraison des cargaisons. Ceci pour éviter le cumul des factures et faire éviter aux producteurs les longues attentes pour entrer dans leurs fonds.