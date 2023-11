Cameroun: Le MRC réagit à la mise à mort de Maurice Kamto

Dans un communiqué du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), parvenu ce jour à la rédaction de Camer.be, le Secrétaire national à la communication de ce parti politique donne leur position à propos des photos et vidéo d'une scène de mise à mort du Pr Maurice Kamto qui circule dans les réseaux sociaux.

Ci-dessous, l'intégralité du communiqué

Communiqué du MRC relatif à une vidéo d'une scène de mise à mort du Pr Maurice KAMTO qui circule dans les réseaux sociaux

Depuis quelques jours circule dans les réseaux sociaux, une vidéo mettant en scène des individus se présentant comme des chefs traditionnels et faisant des incantations où l'on peut voir un cercueil avec la photo du Pr. Maurice KAMTO. Ces images interviennent dans un contexte où certains médias, coutumiers du fait, organisent impunément des » débats » au cours desquels, certains intervenants, eux aussi coutumiers des faits, déversent sans aucune retenue, leur haine viscérale et tribale contre le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun(MRC).

Ces images ont suscité consternation et émoi du fait qu'elles sont la mise en scène des obsèques d'un homme encore en vie. Nous avons attendu, en vain, de voir la réaction des autorités compétentes, au regard du caractère odieux et immoral d'une telle scène qui porte une atteinte flagrante à l'image et à l'honneur du concerné, ainsi qu'à sa famille. Également, cette image est constitutive de délits réprimés par notre Code pénal, notamment l'appel à la haine et à l'incitation au meurtre du Pr. Maurice KAMTO.

Le MRC dénonce avec la dernière énergie cette moyenâgeuse, déshonorante et macabre mise en scène qui porte atteinte à l'image de notre pays. Nous prenons à témoin, l'opinion nationale et internationale sur les dérives tribales dans notre pays dont le régime en place en est l'instigateur. Le Pr. Maurice KAMTO se réserve le droit des poursuites judiciaires contre les auteurs de cette macabre mise en scène, et de leurs commanditaires.

Le MRC apporte tout son soutien au Pr. Maurice KAMTO, son président national, ainsi qu'à toute sa famille.

Le MRC voudrait ici réaffirmer sa détermination à aller au bout de son combat pour la libération du peuple camerounais. Rien, ni personne ne pourra nous bâillonner tant qu'il s'agira de dire la vérité, chaque fois que nécessaire.

Jamais le mensonge et l'hypocrisie n'intègreront notre discours. Car, seules la vérité et la sincérité nous conduiront à l'unité, à plus d'équité et à la prospérité.

Secrétaire National à la Communication