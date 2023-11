Maroc: La promotion de l'approche du genre en débat à Essaouira

La promotion de l'approche du genre et les moyens susceptibles de renforcer les droits des femmes ont été au centre d'une rencontre-débat organisée, samedi à Essaouira, dans le cadre de la 7ème édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders (24-26 novembre).

Réunies dans le cadre de cette rencontre intitulée "Droits des femmes en Méditerranée", les intervenantes venues du Maroc et d'ailleurs ont donné un aperçu détaillé sur leurs actions en faveur de la gent féminine, tout en soulignant l'importance d'intensifier la lutte efficace contre toutes formes de discrimination à l'égard de cette frange de la société.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des jeunes fortement engagés dans l'action associative et citoyenne, a été l'occasion pour les participants d'examiner, dans un cadre de débat et de réflexion, les nouvelles les formes d'engagement pour l'égalité hommes-femmes, ainsi que les défis et obstacles qui se dressent devant la réalisation de l'équité et l'égalité entre les sexes et les moyens à même d'en faire une réalité tangible.

Intervenant à cette occasion, Zineb Fassiki, lauréate du prix de courage au Festival de caricature d'Angoulême (France) en 2022 a appelé à déconstruire ces préjugés et stéréotypes véhiculés par la culture populaire envers la femme et à l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à son égard.

Celle qui a opté pour la BD pour soutenir la cause de la femme, a par ailleurs, relevé que cette rencontre-débat est de nature à véhiculer auprès des jeunes dans la rue ou à l'école, les messages favorisant l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles.

Pour sa part, la militante des droits des femmes, Sara Benmoussa, a mis en avant l'importance des réseaux sociaux pour faire entendre la voix des femmes et signaler les violences physiques, psychologiques, verbales, sexuelles ou encore économiques à leur encontre.

Tout en insistant sur la nécessité de renforcer le rôle de la femme dans la construction d'une société moderne, elle a mis l'accent sur ses actions dans le cadre de la société civile, en termes d'écoute, d'orientation juridique et de soutien psychologique au profit des femmes et des filles qui subissent des violences, abstraction faite de leur nature.

Organisée par l'ambassade de France à Rabat et l'Institut français du Maroc, en partenariat avec l'Association Essaouira- Mogador, l'Association Marocains Pluriels et la Fondation Sekkat, la 7ème édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders se veut une plateforme visant la promotion du dialogue entre les générations, la création de réseaux autour de jeunes engagés dans le cadre d'initiatives citoyennes et la transmission des valeurs de respect et de tolérance.

Le Forum offre à des intervenants de renom, des intellectuels, des chefs d'entreprise et des figures émergentes de la société civile de débattre avec les jeunes Marocains des grands sujets d'actualité.

Au menu de cet événement figurent des tables rondes, des rencontres et des ateliers de formation en entrepreneuriat social offrant aux participants l'opportunité de renforcer leurs compétences pour mener à bien leurs projets.