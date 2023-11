Congo-Kinshasa: Campagne électorale à Uvira - Mgr Muyengo recommande aux candidats d'éviter des provocations inutiles et des injures

L'évêque du diocèse d'Uvira, comprenant l'espace d'Uvira, Fizi et Mwenga, Mgr Joseph-Sébastien Muyengo Mulombe, sensibilise depuis le vendredi 24 novembre les habitants de cet espace à une « campagne électorale apaisée et des élections libres, crédibles, inclusives, transparentes dans la sérénité et la paix ».

Il a inscrit cette activité dans le cadre d'une prière oecuménique et de dialogue inter religieux, incluant les membres de partis politiques, les acteurs de la société civile et les candidats.

Il demande à la population d'Uvira, Fizi et Mwenga à vivre et entretenir un climat apaisé, libre, transparent et démocratique avant, pendant et après les élections.

« Que la campagne se déroule dans la sérénité. Evitons de provocations inutiles, des injures faciles, des comparaisons qui ne font pas avancer les choses. Rivalisons les projets de société. Aussi, j'exhorte celles et ceux qui ont déjà exercé quelques mandats à évaluer avec nos populations le bilan de leurs actions par rapport à leurs promesses de campagne des échéances écoulées », a rappelé le prélat catholique.

« La population doit privilégier les critères objectifs de compétence et de probité morale sur les candidats », a ajouté Mgr Joseph-Sébastien Muyengo Mulombe.

L'évêque d'Uvira a enfin instruit les curés et les diacres de son diocèse d'éviter d'accueillir les candidats accompagnés de leurs militants et munis des effigies de propagande à l'intérieur ou dans les alentours de bâtiments d'église catholique.