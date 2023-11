Algérie: Assurances - Aglic, finaliste à la compétition de la meilleure compagnie dans la région MENA

Alger — La compagnie d'assurance vie Algerian Gulf Life Insurance Company (Aglic), connue sous le nom commercial "L'Algérienne Vie", a été sélectionnée parmi plus de 160 candidatures pour la finale du Prix de "la meilleure compagnie d'assurance vie de l'année dans la région MENA", décerné par la revue spécialisée "Middle East Insurance Review".

"Aglic est honorée d'annoncer qu'elle a été nominée puis short listée au prestigieux prix de la compagnie d'assurance vie de l'année dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), décerné par la réputée revue Middle East Insurance Review", a-t-elle annoncé dimanche dans un communiqué.

La 10e édition de cette compétition a attiré plus de 160 candidatures de la région, selon le communiqué précisant que la compagnie algérienne a été sélectionnée parmi les trois finalistes de la catégorie "Life Insurance Company of the Year".

Cette short liste a été établie par un panel de 19 juges, comprenant des PDG, des cadres supérieurs, des chefs d'association et des experts de l'industrie, lors d'un processus de jugement à distance, a fait savoir la même source, en mentionnant que l'intégralité du processus est soumise à une vérification "rigoureuse" effectuée par un cabinet international, garantissant ainsi la transparence et l'équité du processus.

%

La compétition vise à reconnaître et à célébrer les réussites exceptionnelles d'individus et d'entreprises dans le secteur de l'assurance à travers la région MENA.

"Aglic est particulièrement fier d'atteindre ce stade de la compétition et d'obtenir cette reconnaissance significative seulement huit ans après sa création. Cette réalisation témoigne de l'engagement constant d'Aglic envers l'excellence et sa capacité à fournir des services exceptionnels dans le domaine des assurances de personnes en Algérie et dans la région", a-t-on souligné dans le communiqué.

Cette nomination est considérée par la compagnie algérienne comme "une étape majeure dans son parcours" et "elle incite à redoubler d'efforts pour continuer à améliorer ses services".

Pour rappel, Algerian Gulf Life Insurance Compagnie est une société par actions (SPA) spécialisée dans les assurances de personnes, créée et agréée en 2015 suite à un partenariat entre le groupe Koweitien Gulf Insurance Group (GIG) et la Compagnie d'assurance des hydrocarbures CASH Assurance ainsi que la Banque nationale d'Algérie (BNA).