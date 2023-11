Algérie: Ghardaïa - Les oeuvres littéraires du poète de la Révolution Moufdi Zakaria revisitées

GHARDAIA — Les oeuvres littéraires du défunt poète de la Révolution algérienne Moufdi Zakaria ont été au centre d'un forum littéraire tenu à Ghardaïa, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Placée sous le thème "Moufdi Zakaria, un poète qui a glorifié la révolution algérienne", cette rencontre tenue samedi soir, a permis à une pléiade d'hommes de lettres, auteurs et aèdes, de passer en revue les contributions du défunt Belkacem Benabdallah, un des auteurs ayant traité la vie et les oeuvres militantes de Moufdi Zakaria durant la guerre de libération nationale.

Le poète Noureddine Mabkhouti, de la wilaya de Tlemcen, a évoqué dans son intervention l'ouvrage de l'auteur Benabdallah intitulé "Moufdi Zakaria, poète qui a glorifié la révolution algérienne", braquant les lumières sur la biographie du poète de la Révolution, ses oeuvres et rencontres et émissions journalistiques tenus avec le défunt Moufdi Zakaria.

L'intervenant a également évoqué la vie du défunt écrivain Belkacem Benabdallah qui a exercé dans la presse écrite où il a eu l'occasion d'accomplir de multiples oeuvres journalistiques et littéraires avec le poète de la Révolution, outre sa relation personnelle et humaine avec Moufdi Zakaria lui ayant permis de se lancer dans l'écriture de l'histoire et littéraire, dont celle sur la vie de Moufdi Zakaria.

De son côté, le directeur de la maison de la Culture de la wilaya de Tlemcen, Adel Benabdallah, fils du défunt auteur, a mis en avant la nécessité de mettre en valeur les vies et oeuvres des personnalités littéraires de la Révolution en reconnaissance à leurs efforts et contributions visant à immortaliser les symboles de la pensée et de la culture, et de revisiter leurs travaux à la faveur de rencontres et manifestations culturelles.

Initiée par la direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Ghardaïa en coordination avec la bibliothèque principale de lecture publique, cette rencontre, dont la première édition a été lancée en octobre dernier, se poursuivra jusqu'à juin 2024, ont indiqué les organisateurs.