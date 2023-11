Algérie: Le 7e Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets 'REVADE' débutera lundi

ALGER — La 7e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets "REVADE" débutera, lundi, au Palais des expositions (Alger), sous le thème "Faire de la gestion des déchets des opportunités commerciales", a indiqué, dimanche, un communiqué de l'Agence nationale des déchets (AND), organisatrice de la manifestation en coopération avec la Chambre algérienne de Commerce et d'industrie (CACI).

Le Salon qui s'étalera jusqu'au 30 novembre, regroupera les différentes entreprises nationales publiques et privées activant dans la gestion des déchets ainsi que les différentes instances mobilisées par l'Etat pour apporter l'aide technique et financière nécessaire à l'investissement dans ce domaine, et des participants étrangers.

A travers cette 7e édition, l'AND tend "à adopter le principe de valorisation des déchets et d'exploitation de la richesse dont la valeur économique est estimée à 207 milliards DA/an", selon les données du système informatique national de déchets 2023, sachant que le taux de recyclage en Algérie ne dépasse pas les 10 %.

En marge du Salon, une journée d'études est prévue, mercredi 29 novembre, avec au programme des conférences et des assises sur l'investissement et l'entrepreneuriat durable dans le domaine de l'économie verte.

Parallèlement à cet évènement, la nouvelle version de la plateforme électronique (Bourse des déchets industriels", sera lancée, un support qui se veut "un appui technique aux start-up sur le marché algérien" et un facilitateur pour les entreprises industrielles pour une meilleure valorisation de leurs déchets, ajoute le communiqué.

Le REVADE qui a connu la participation de plus de 140 entreprises nationales publiques et privées et d'une vingtaine de pays étrangers de différents continents à sa précédente édition, aspire à une plus large participation lors de cette 7e édition, conclut le document.