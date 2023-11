Afrique: Coupe de la CAF | 1ère journée - CA-Dreams FC (2-0) - Le CA avec autorité

Vite fait, bien fait pour un onze clubiste qui aurait pu cartonner le représentant ghanéen.

Coupe de la CAF - Groupe C : phase des groupes. Journée inaugurale. Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Pelouse en bon état.

Public nombreux : CA-Dreams-FC (2-0). Buts de Meziani (5') et Srarfi (19'). Arbitrage du Malgache Andofetra Rakotojaona, assisté de Lionel Hasinjarasoa et Augustin Herinirina. Expulsion d'Abdoul Jalilou. Avertissements : Eduwo et Bikoro.

CA : Moez Hassan, Mohamed Amine Hamrouni, Ameur Omrani, Taoufik Cherifi, Gaith Zaalouni, Ahmed Khélil (capitaine), Chiheb Laabidi (Federico Bikoro), Rached Arfaoui (Ahmed Hammami), Bassem Srarfi, Taieb Meziani (Hamdi Laâbidi), Kingsley Eduwo (Adem Garreb).

Ce que l'on peut dire à propos des choix de Said Saibi, c'est qu'ils sont surprenants mais payants, même dans l'urgence.

Outre le choix de Hamrouni à la place de Taoues sur le flanc, le coach clubiste a ainsi choisi d'aligner d'entrée Chiheb Laâbidi aux côtés d'Ahmed Khélil, Rached Arfaoui en attaque (avec Srarfi, Meziani et Eduwo, sans oublier un recentrage tactique par rapport au plan de jeu habituel.

Pas de Ben Yahia d'entrée donc (maintenu en réserve), et pas de Gaith Sghaier au coeur du jeu non plus (blessé récemment à l'entraînement).

Au bout de quelques minutes de jeu, Taieb Meziani allume la première mèche et libère le CA à la 5' de jeu suite à un service de Srarfi.

Le CA insiste et tente d'enfoncer le clou, mais Eduwo tergiverse à la 6'.

Le rythme tombe d'un cran le temps de dix minutes et les Ghanéens tentent ensuite de réagir par un tir de l'expérimenté John Antwi, au-dessus des cages de Moez Hassan.

19', le CA corse la note par Srarfi qui trompe le gardien Solomon Agbassi d'un superbe tir enveloppé du gauche.

Imparable ! Dreams FC semble K.O. mais il reste beaucoup de temps.

Par la suite, le CA gère mais échoue dans le dernier geste à l'approche de la zone de vérité ghanéenne.

On en restera là pour ce premier half, avec des Ghanéens dominés de la tête et des épaules par le CA.

De retour de pause, à la 48', un retourné acrobatique de Hamdi Laâbidi faillit faire mouche.

Spectaculaire cela dit ! Vers l'heure de jeu, les choses se compliquent davantage pour Dreams FC avec l'expulsion d'Abdoul Jalilou pour somme d'avertissements. 66', Zaalouni hérite d'un centre, contrôle et tire mais Agbassi détourne 68'.

Le CA gagne avec la manière et ira défier les Angolais d'Academica la prochaine journée avec un mental d'acier.