Congo-Brazzaville: Transports - Le Congo et le Centre régional de formation professionnelle des ports signent un accord

L'accord-cadre de coopération entre le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande et le Centre régional de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises a été signé le 23 novembre, à Brazzaville.

Le protocole d'accord entre le Congo et le Centre régional de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises vise à accompagner le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande dans la réforme de régulation du secteur des transports. En plus des actions de formation pour le renforcement des capacités de tous les acteurs de la chaîne logistique des transports, il est prévu la mise en place d'une plateforme digitale devant connecter ces acteurs pour améliorer leurs performances et leur compétitivité.

« Cette réforme outillée va offrir aux usagers opérant dans le secteur des transports de nouvelles facilitations permettant de réduire les délais et les coûts de traitement des opérations grâce à la dématérialisation des procédures et l'instauration d'un système de paiement en ligne des factures, taxes et redevances via les canaux des banques et des opérateurs mobiles qui sont connectés à la plateforme digitale », précisent les termes de cet accord.

Avec la digitalisation, la réforme du secteur des transports va apporter sa contribution à la traçabilité des flux des biens et des personnes en aidant ainsi à renforcer la sécurité en général et celle des recettes de l'Etat en particulier.

Lors de la signature de cet accord-cadre, le ministère a été représenté par le directeur de cabinet, Albert Massoueme, et le Centre régional de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises par son président, Philippe Bocco.

Evoquant l'agenda de travail à ce sujet, le directeur de cabinet du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a indiqué que tous les acteurs sont prêts à accompagner cette réforme. « Ceci est aussi important pour la chaîne logistique des transports au Congo qui doit améliorer chaque jour sa performance et sa compétitivité pour être au rendez-vous de la Zone de libre-échange continentale africaine. Nos attentes sont grandes face à toutes ces perspectives », a-t-il déclaré, donnant lecture du mot du ministre Honoré Sayi, empêché, avant de signer le protocole d'accord qui est l'aboutissement des échanges amorcés en février dernier.