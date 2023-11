Congo-Brazzaville: Dolisie - Guy Tsassa réélu président du Ceredese

Le Cercle de réflexion pour le développement socioéconomique (Ceredese) a organisé, le 26 novembre à Dolisie, une assemblée générale élective et d'adoption de ses documents fondamentaux. Unique candidat à sa propre succession, Guy Tsassa, son coordonateur, a été réélu.

Un bureau national de coordination de sept membres, dont trois femmes, a été élu, à savoir un coordonnateur, un secrétaire général, une secrétaire chargée de la comptabilité, un secrétaire chargé de la communication, une secrétaire chargée des affaires sociales et de la promotion de la femme, un secrétaire des projets et une trésorière. En outre, une commission de suivi et d'évaluation nationale de trois membres a été aussi mise en place. Guy Tsassa a pour mission « de faire respecter toutes les décisions prises et que les jeunes s'impliquent dans leur développement endogène, à travers l'approche ayant pour base le droit ».

Concernant les textes, trois documents fondamentaux ont été amendés et adoptés, notamment les statuts, le règlement intérieur et le plan stratégique opérationnel.

Créé en 2009 et déclaré en 2010, sous le n° 009/MID/DN/P/SG/DDSP/SR/2010, le Ceredese a trois projets à son actif dont un est en cours d'exécution. Citons, par exemple, le projet d'accompagnement des filles mères cheffes de ménage en fin de formation en coupe et couture, financé par le gouvernement des Etats-Unis en 2021.

Au mois d'août dernier, un nouveau projet de huit mois venait d'être signé avec l'Union européenne et concerne le renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) sur la décentralisation et le développement local. Il sied de signaler que le Ceredese fait partie de l'Union des organisations des sociétés civiles de la fédération des OSC du Niari qui compte dix organisations non gouvernementales.