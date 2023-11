Gabon: L'ONG Women Go for Peace lance une caravane de collecte de contributions auprès des commerçantes des marchés d'Akanda

L'ONG Women Go for Peace a lancé ce 25 novembre 2023, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, une caravane de collecte de contributions auprès des commerçantes des marchés d'Akanda (Château, Delta et Beaulieu). Cela s'inscrit dans le cadre de l'appel à contributions lancé le 9 octobre dernier par le Premier Ministre de la Transition.

La journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes n'est pas passée sous silence à Libreville au Gabon. L'ONG Women Go for Peace a lancé une caravane de collecte de contributions auprès des commerçantes des marchés d'Akanda (Château, Delta et Beaulieu). Cette caravane s'inscrit dans l'optique de l'appel à contributions qu'avait été lancé par le chef du gouvernement de la Transition. La lutte contre les violences faites aux femmes, faut-il le souligner, fait partie des priorités gouvernementales.

Hermina Akazong, épouse Sabikanda, Présidente de l'ONG Women Go for Peace explique que ce processus dont le terme est fixé au 30 novembre 2023, dans quelques jours précisément, n'est malheureusement pas inclusif et encore méconnu du plus grand nombre, faute de communication suffisante. "Ces femmes commerçantes étaient contentes et beaucoup n'avaient même pas l'information. C'est pourquoi, nous avons initié cette sortie, non seulement pour informer et sensibiliser, mais surtout pour permettre à ces femmes d'exprimer leurs préoccupations et propositions que nous allons formaliser et transmettre" fait-elle savoir.

Les échanges entre les deux parties étaient conviviales. Les femmes commerçantes ont apprécié la démarche entreprise par Hermina Akazong, épouse Sabikanda et les membres de son organisation non gouvernementale. " Nous sommes honorées d'avoir été informées de ce qui se passe. C'est important car tout le monde ne peut pas être au même niveau d'information. Ces jeunes filles dynamiques nous ont entretenues et nous sommes déjà bien informées. Nous allons à notre tour, informer à nos soeurs qui n'ont ps eu l'occasion d'être là aujourd'hui" fait entendre une commerçante. L'ONG Women Go for Peace poursuit ses activités pour la paix et pour la défense des droits des femmes.