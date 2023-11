Maroc: INDH à Mohammedia - Le parcours inspirant d'une pâtissière ambitieuse

Mohammedia — S'assurer une activité économique rentable et pérenne, c'est déjà chose faite pour Souad Allali, pâtissière à Mohammedia. A la faveur du soutien de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), elle n'est plus femme au foyer qui dépend des commandes occasionnelles des amis et proches pour gagner un peu d'argent, mais gérante d'une coopérative en plein épanouissement.

Femme ambitieuse et pâtissière talentueuse, Mme Allali, 41 ans, a été parmi les premiers bénéficiaires du soutien financier et de l'accompagnement dans le cadre du programme "Amélioration du Revenu et Inclusion Économique des jeunes" (ARIEJ) établi dans le cadre de la troisième phase de l'INDH (2019-2023).

Il y a près de quatre ans, cette passionnée de pâtisserie se contentait des moyens du bord et ressources dont elle disposait, pour subvenir aux besoins de sa famille, son mari ayant perdu son travail. Puis tout a basculé.

Grâce à la formation et au coaching assurés par le Centre préfectoral d'appui à l'entreprenariat à Mohammedia, et au moyen de l'aide financière, Mme Allali a pu développer sa coopérative "Al Badr Al Jamil" (La belle lune) qui compte aujourd'hui six employés et des clients fidélisés.

"Le soutien de l'INDH a été particulièrement déterminant. L'Initiative nationale a complètement changé ma vie. En plus de l'aide financière, elle m'a accompagné pour acquérir de nouvelles compétences, surtout en matière de gestion", souligne Souad Allali. Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP: "L'accompagnement post-création qui a duré deux ans m'a permis de développer davantage la coopérative et de s'ouvrir sur de nouveaux horizons".

"J'essaie aujourd'hui de transmettre mon savoir-faire à d'autres femmes, histoire de les aider à se prendre en main et à s'émanciper. L'INDH, en levier du développement social, offre des perspectives prometteuses d'amélioration du niveau de vie", a-t-elle noté.

En plus du soutien et de l'accompagnement, la coopérative "Al Badr Al Jamil" tire profit de sa participation aux foires organisées continuellement par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain à l'échelle nationale, visant à encourager la commercialisation de la production locale.

Depuis 2021, 115 personnes ont bénéficié de la subvention de l'INDH pour l'axe Entreprenariat à Mohammedia, selon les statistiques fournies par la préfecture de la ville.

Le programme "ARIEJ" s'articule autour d'une nouvelle génération de projets d'inclusion économique des jeunes. En vertu de ce programme, des plateformes d'innovation sociale dédiées aux jeunes ont été implémentées au niveau de l'ensemble des provinces, jouant le rôle de carrefours d'interaction entre les différents intervenants oeuvrant pour l'intégration des jeunes.