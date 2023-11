Congo-Kinshasa: Union des Sociétés Minières aux Capitaux Chinois en RDC

USMCC

Déclaration de l'Union des Sociétés Minières aux Capitaux Chinois en République Démocratique du Congo sur la Lutte contre le Travail des Enfants et le Rejet de l'Exploitation Minière Illégale

L'Union des Sociétés Minières aux Capitaux Chinois en République Démocratique du Congo (ci-après, dénommée « l'Union ») a été créée en 2017 dans le but de superviser les entreprises membres pour qu'elles opèrent légalement en RDC, assument leur responsabilité sociétale et se développent de manière durable. L'union a récemment noté que la commission exécutive du congrès américain sur la Chine (Congressional Executive commission on China) a tenu, le 14 novembre 2023 une audition au cours de laquelle les Etats-Unis ont accusé sans fondement la Chine d'avoir monopolisé l'industrie minière du cobalt en République démocratique du Congo (la « RDC »), et ont prétendu que 25.000 enfants étaient engagés dans des travaux dangereux d'exploitation du cobalt en RDC.

Il résulte de l'enquête de l'Union que les allégations susmentionnées sont loin de la vérité et ne reflètent pas la situation actuelle de la coopération sino-congolaise dans l'industrie minière.

Au fur et à mesure du développement de l'industrie minière en RDC, dans le domaine de lutte contre le travail des enfants et l'exploitation minière illégale, l'Union, sous la direction de l'Ambassade de Chine en RDC, mène des inspections régulières et supervise les entreprises minières aux capitaux chinois en RDC pour s'assurer que leurs activités de production et leur fonctionnement ne sont pas concernés par le travail des enfants et l'exploitation minière illégale. L'Union déclare par la présente:

qu'elle confirme, qu'à sa connaissance, les entreprises membres n'emploient pas de main-d'oeuvre enfantine et ne s'engagent pas dans l'exploitation minière illégale dans le cadre de leurs activités de production et leur fonctionnement ;

que les entreprises membres attachent une grande importance à la protection du travail et à la protection des droits et des intérêts des employés congolais, et n'admettent pas des produits minéraux d'origine inconnue, tels que le cuivre et le cobalt, pour la transformation et le traitement ;

que les entreprises membres attachent de l'importance et fournissent des soins aux enfants en RDC, assument leur responsabilité sociétale en construisant des écoles communautaires et en fournissant soutien à des orphelinats.

L'Union souscrit entièrement au communiqué publié par le gouvernement congolais le 25 juillet, et va, comme toujours, superviser le fonctionnement légal des entreprises aux capitaux chinois en RDC, contrôler strictement la chaine d'approvisionnement, éliminer résolument le travail des enfants et l'exploitation minière illégale, et coopérer avec le gouvernement congolais dans la lutte contre les actes inhumains y afférents, de manière à créer un environnement minier sain et durable.

Union des Sociétés Minières aux Capitaux Chinois en RDC