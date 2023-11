Maroc: Fès-Meknès - Plus de 300 bénéficiaires de la troisième caravane 'Microlabs Solutions'

Fès — Le troisième escale de la caravane "Microlabs Solutions" pour l'accompagnement des professionnels, des autoentrepreneurs et des TPE dans la région de Fès-Meknès a pris fin, samedi à Fès.

Plus de 300 participants dont des TPME, des autoentrepreneurs, des micro entrepreneurs, des Artisans et des commerçants, ont bénéficié des services de cette caravane, initiée par le Centre régional d'investissement Fès-Meknès, la Chambre de commerce et d'industrie de Fès-Meknès, la Chambre d'artisanat de Fès-Meknès, le Centre des Très petites entreprises solidaires et Orange.

Cet accompagnement a concerné les différents aspects liés au financement, à la gestion et à la commercialisation, et ce, dans un esprit de pérennisation de l'activité, de consolidation et de développement de l'entreprise.

La cérémonie de clôture a été marquée par un atelier pratique en faveur des coopératives, artisans, autoentrepreneurs et TPE de la région sur l'importance du digital et du marketing digital dans le développement des projets.

Intervenant à cette occasion, Amal Cherif Haouat, présidente de la caravane Microlabs Solutions, a souligné que cette caravane a permis de rapprocher des TPE, autoentrepreneurs et professionnels de la région de l'écosystème entrepreneurial local et national, ainsi que de les aider à relever les défis de la transformation digitale et de l'Inclusion financière, ajoutant qu'elle a été également une plateforme pour sensibiliser à l'importance de l'autonomisation des femmes et des hommes entrepreneurs de la région.

L'étape de Fès a été marqué, aussi, par la présentation du dispositif relatif au programme "Ana Moukawil", visant à accompagner les très petites entreprises (TPE) et qui sera déployé avant la fin de l'année en cours.

Les participants à cette rencontre ont également assisté à une présentation sur la plateforme digitale «Fin-Créa», dédiée à la mise en relation des porteurs de projets avec les banques. Selon les représentants de Tamwilcom, il s'agit d'un guichet 100% digital et gratuit destiné exclusivement aux TPE de moins d'un an, primo-accédant au financement bancaire et sollicitant un crédit d'investissement pouvant aller jusqu'à 2 millions de Dirhams.

En marge de cette cérémonie de clôture, un hommage a été rendu aux partenaires institutionnels de la caravane en guise de reconnaissance de leur engagement, depuis plusieurs années, dans l'accompagnement technique et financier des acteurs économiques et sociaux, notamment des très petites entreprises en phase de pré et post création.