Afrique: Le président Macky Sall a ouvert les travaux du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique

Dakar — La 9-ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi à Diamniadio, sous la présidence du chef de l'Etat, Macky Sall.

Le président Sall a donné le coup d'envoi des travaux en présence de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, arrivé au Sénégal ce matin, du Premier ministre bissau-guinéen, Geraldo Martins et du ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon, Horri Iwao. Des membres du gouvernement sénégalais, le corps diplomate accrédité à Dakar et de nombreuses autres personnalités civiles et militaires prennent aussi part à la rencontre.

Cette neuvième édition du forum, qui se tient lundi et mardi, est placée sous le thème "L'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et l'instabilité institutionnelle".

Deux sessions plénières, dont un panel de haut niveau qui verra la participation du président Sall, et six ateliers thématiques sont au menu de ces deux jours de réflexion.

Les thèmes débattus porteront sur la cybersécurité, l'instabilité institutionnelle, l'extrémisme violent, la sécurité, la gouvernance, etc.

"Les recommandations issues des travaux seront consignées dans les +Actes du forum+, qui seront publiés d'ici deux mois", a indiqué le directeur du CHEDS, chargé de l'animation de la Commission scientifique, le général de brigade Jean Diémé.

Le Forum de Dakar est un « espace de rencontre des acteurs des relations internationales », a soutenu, vendredi, le coordonnateur de sa commission scientifique, l'ancien recteur de l'université de Dakar, Saliou Ndiaye.

"Depuis son lancement en 2013, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est devenu une agora, un arbre à palabres de la coopération internationale, un espace de rencontre des acteurs des relations internationales", a-t-il expliqué.

Selon lui, cet évènement mondial en terre africaine constitue un "investissement sur la paix de la part du président Macky Sall". "Qui dit paix, dit stabilité et qui dit stabilité dit Etat de droit", a-t-il ajouté.

"Ce forum est une occasion pour l'Afrique de montrer qu'elle est une force de propositions de solutions aux problèmes globaux qui assaillent le monde", a indiqué le président de la commission scientifique du Forum, le général de brigade Jean Diémé, par ailleurs directeur du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS).