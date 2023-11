Congo-Kinshasa: Nécessité de relever la RDC , A.L Kitenge raisonne et invective les Congolais

A.L Kitenge, Stratégiste & Expert en innovation, s'est inspiré, visiblement révolté, de l'organisation d'un deuil, intrigué par le luxe avec lequel on enterre les morts, la location à grands frais des salles et la bonne tenue des cimetières pour invectiver la société congolaise à reformer ses mentalités et sa gestion de la chose publique, dans un sursaut d'orthodoxie face à la dérive générale de la société congolaise. Il veut exorciser le peuple congolais de l'idiotie, de la déraison, de la léthargie et de la somnolence générales.

Dans son ascension dans le firmament de la pensée, il lance aux Congolais : "Où est le citoyen qui imposera les standards d'humanité afin que nous sortions de l'animalité que nous avons fini par intégrer ?"

Ses constats sont tels qu"Au cimetière, les gens sont polis, calmes et dignes. Ils ne marchent pas sur les tombes et suivent les allées. Qui m'expliquera donc pourquoi ils roulent sur les trottoirs, passages piétons, caniveaux, créent des bandes parallèles, klaxonnent à tue-tête, sont irrespectueux, impatients... dans les espaces partagés de vie ?" ; " Les lieux de deuil équipés même dans les zones à revenus faibles et pas de salle de sport aux normes" ; " Des routes en mauvais état détruisent nos véhicules et compromettent notre sécurité.

La saleté permanente et omniprésente insulte notre intelligence, mais, pire, détruit notre santé et nous amène précocement à la mort ... le cimetière nous y attend" ; " 1000-5000 dollars pour un simple trou où on va poser un cercueil. Ça semble cher payé parce qu'on voudrait le payer cash le jour de la mort. En réalité, c'est le juste prix pour un lieu de repos éternel dans un lieu tenu professionnellement et propre" ; " Les cimetières sont aménagés par des opérateurs économiques qui ont tous vu une opportunité dans l'incompétence des services publics. Ils ont conçu des plans d'aménagement, un modèle économique et des offres commerciales. Ils ont positionné l'offre face à la demande et en ont fait la promotion." ;

" Fraudes permanentes, corruption sous toutes les formes ont ruiné la Nation et bêtement, nous payons le prix de la non qualité." ; "Pour se soigner correctement, les ressources financières sont dépensées dans des pays qui ont su s'organiser. Même pour se reposer, c'est devenu normal dans le subconscient de nombreux d'entre nous, que l'Occident est la destination par excellence alors que nous avons plus d'atouts.", etc.

Se demandant si "... les managers publics des villes et cités devraient s'inspirer de cette réussite exemplaire pour ouvrir les yeux de notre communauté qui s'est installée comme des fous ou des animaux dans ses poubelles à ciel ouvert", A.L KITENGE dit "...en appeler à une conférence des citoyens pour définir notre logiciel social et découdre les mensonges que les politiques d'un autre temps nous ont mis dans le plat " et propose que l'on s'inspire"...des cimetières modernes, bien planifiés, financés et gérés" pour obligatoirement "...planifier, financer et gérer les espaces partagés de vie.

Ses postulats dans cette envolée vers la vérité sont : " Rien ne vaut l'intelligence.", "La discipline est le levier de l'action et de la performance.", "L'excellence est humaine. Elle est aussi congolaise.", " Un être humain n'est pas un animal." Et "Seul le travail fait avancer une communauté."

Se demandant si les Congolais sont morts avant de rendre l'âme pour vivre morts, A.L Kitenge cherche à comprendre ce que les Congolais ne comprennent pas cette matrice de l'imbécilité collective.

Puisque le monde à l'envers n'est pas durable, il oblige les Congolais de le mettre à l'endroit, en redevenant des humains sages et consciencieux ! " Endormis pendant trop longtemps, le réveil s'impose maintenant afin de construire immédiatement une Nation que nous léguerons aux générations futures... avec joie et paix", sonne-t-il le carillon.