Congo-Kinshasa: L'heure de choix judicieux pour l'avenir

En remportant l'élection présidentielle de décembre 2018, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé à écrire une nouvelle page extraordinaire de l'histoire de la République démocratique du Congo.

Les actions posées tant sur les plans socio-économique, politique et diplomatique durant le premier mandat de Félix Tshisekedi en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, nous donnent l'espoir et la certitude que le second mandat contribuera sans aucun doute à raffermir l'Etat de droit et à consolider les institutions démocratiques pour le bien-être de notre peuple, et nous permettront d'avancer vers l'objectif d'un Congo émergeant.

Le 20 décembre prochain, nous avons une belle opportunité, en lui renouvelant le mandat à la tête du pays, de lui permettre de poursuivre sur cette même lancée de promouvoir le progrès économique et social ainsi que la sécurisation du territoire national et le rayonnement de notre pays sur la scène internationale.

Nous avons le sentiment de fierté et du devoir accompli, d'avoir écrit et de continuer à écrire avec le Président Tshisekedi, une page exaltante de l'Histoire de notre pays, dont la portée et les échos ont dépassé largement les frontières nationales.