Congo-Kinshasa: Médias - Hommages mérités à Martin Kayembe Balanganay !

*Il aura marqué le monde médiatique au cours de sa carrière encensée par tous. Lui, c'est le journaliste Martin Kayembe qui s'en est allé, en laissant derrière lui, des pleurs et cris de douleur. Appelé par les uns « chez Ntemba », et d'autres « Kabwelulu », Martin Kayembe a reçu ses derniers hommages à la Clinique Ngaliema, à la Gombe, ce samedi 25 novembre 2023 avant son inhumation au cimetière de N'Sele Bambou. Sa famille biologique, ses amis et connaissances sans oublier ses collègues journalistes, étaient tous mobilisés autour de son linceul.

Né le 29 juin 1969 à Ilebo et père de 9 enfants, Martin Kayembe a tiré sa révérence, le 12 novembre 2023 à la suite d'une longue et pénible maladie, malgré les efforts fournis par ses collègues journalistes et certaines maisons de presse.

« Martin Kayembe est mort à la suite d'une longue et pénible maladie laissant derrière lui 9 enfants qui auront besoin de notre soutien, considérant les efforts et l'implication sans réserve de certains patrons de presse, des journalistes de gauche, de droite et des non-alignés qui se sont mobilisés comme un seul homme pour sauver Kayembe de sa maladie. Ce dernier ne serait plus dans ce cercueil aujourd'hui, nous sommes tous restés impuissants devant cette réalité qu'est la mort », a déclaré le journaliste Pamphile Kayombo.

Gradué à l'institut supérieur de commerce, option gestion des entreprises, il a appris le journalisme avec beaucoup de passion en grimpant les échelons d'abord au journal Le Révélateur puis, Coordonnateur de Global Tv, journaliste à la RTAE et Reporter à la RTGA.

Compte tenu de son savoir-faire et de son expertise, il a été recruté à l'Agence Congolaise de Presse et au CSAC où il a travaillé avec succès.

« Sa façon de récolter, de traiter et de diffuser les informations doit nous inspirer à jamais. Merci Martin, la mort ne peut jamais effacer l'amour que nous avons pour toi, repose en paix Martin », a conclu Pamphile.

Ayant vécu à côté de Martin jusqu'à ses derniers instants de la vie, Richard Shako exprime, pour sa part, ses regrets du fait que Kayembe était devenu comme son frère à cause de leurs affinités et de l'exercice de leur profession journalistique.

« Je l'ai connu en 2005 quand nous étions accrédités à la CENI pour couvrir le processus électoral et on n'est devenu une famille si bien que c'est moi qui est demandé à Martin Kayembe de rejoindre la RTGA », a-t-il précisé

Avant de conclure : « au dernier moment de Martin, j'étais avec lui au CSAC et à l'ACP. J'étais avec lui pendant tout ce moment de malheur. Je le dis ici, tout haut, que mon frère n'est pas mort de la maladie qui l'a terrassé mais plutôt, de l'absence de l'accompagnement psychologique. Il s'est senti abandonné par ses collègues. Mais, en dépit du fait que quelques personnes de bonne volonté ont mis du paquet pour qu'il soit guéri, Dieu en a décidé autrement ».

Dans son mot de la famille, Richard Balanganay, grand frère de l'illustre disparu, a remercié l'Agence Congolaise de Presse, la corporation des journalistes, d'avoir accompagné Martin dans toutes les étapes de ses difficultés et plus particulièrement, au Directeur Général de l'ACP pour son sens managérial de prise des décisions concernant son état de santé, sans oublier, évidemment, son grand ami Richard Shako qui était toujours à ses côtés pendant ce moment douloureux. Pour Tous ceux dont j'ai cité les noms ou les titres, que Dieu les paie autrement !