Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Un nouveau Directeur au BDD/Lubumbashi et Coordonnateur à la Caritas-Développement Lubumbashi

Il a plu à son Excellence Monseigneur l'Archevêque de l'Archidiocèse de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba de nommer M. Fidèle Banza Mutombo à la direction du Bureau Diocésain de Développement L'shi en remplacement de Mr Placide Mukebo qui va en retraite, après 38 ans de loyaux services au BDD/L'SHI.

Qui est Fidèle Banza Mutombo ?

Diplômé de l'ISES, Mr Fidèle a fait ses débuts dans le monde des ONG à la Fondation Mutundu. Ensuite, il occupera le poste de Secrétaire Exécutif du Conseil Régional des ONGD du Katanga (CRONGD Katanga) d'Aout 1998 à Octobre 2005. D'Octobre 2005 à Décembre 2015, il occupera le poste de conseiller de l'Organisation Catholique Canadienne Développement et Paix pour la mise en oeuvre du projet des radios communautaires dans les provinces du Katanga et Orientale, et des projets de développement communautaire. À partir de Janvier 2016, il occupera le poste de Directeur National de l'organisation Canadienne Développement et Paix /Caritas Canada, jusqu'en Avril 2020.

En plus de ses différents postes occupés, Mr Fidèle a aussi acquis de l'expérience dans la planification des projets, l'animation et la production des outils de sensibilisation sur la Gouvernance et la participation citoyenne, l'installation et le développement des radios communautaires, l'évaluation des projets, les techniques de formation et de mise en oeuvre des projets agricoles grâce aux formations avec l'Institut Africain pour le Développement Social et Economique.

Mr Fidèle sera assisté de Mr l'Abbé Augustin Makani, Abbé Augustin Mak comme 1er assistant ecclésiastique à la coordination de la CDL/Caritas Développement Lubumbashi et du Diacre Simplice Mulaj comme 2ème assistant ecclésiastique.