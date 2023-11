Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le CAFED appuie des femmes candidates aux différents scrutins électoraux

Le Collectif des associations féminines pour le développement (CAFED), s'est engagé, samedi 25 novembre, à soutenir certaines femmes du Nord-Kivu, candidates aux prochaines échéances électorales.

La présidente de cette plateforme de la société civile, Isabelle Pendeza a fait cette annonce lors d'une déclaration publique au siège du CAFED à Beni (Nord-Kivu).

« Nous avons vu qu'il y a eu pas mal des femmes qui se sont alignées, qui ont été aussi alignées par différents partis politiques. Et à notre niveau, en tant que collectif des associations féminines mais aussi en collaboration avec la coopérative des femmes vivants autour des sites miniers, nous avons pris la décision, l'engagement d'accompagner certaines femmes », a-t-elle expliqué.

Selon Isabelle Pendeza, il s'agit d'un appui en formation, en impression des photos et effigies de campagne pour les candidates, afin de faire passer leurs messages et renforcer ainsi la participation politique de la femme au processus électoral.

Elle précise qu'une trentaine de femmes candidates au niveau national, provincial et municipal des villes de Beni et Goma en seront les bénéficiaires :

« On ne peut pas accompagner toutes les femmes qui ont postulé mais quand même on a eu à cibler certaines. Il y a une trentaine des femmes que nous sommes en train d'accompagner et on les accompagne dans différentes activités. Il y a d'abord le renforcement de capacités. Mais d'une manière particulière on est en train d'imprimer leurs visibilités. On ne pourra pas tout imprimer mais au moins on est en train d'imprimer certaines photos pour leur permettre de sensibiliser leurs électeurs mais aussi de parler de leurs candidatures aux différentes personnes ».

D'après la présidente du CAFED, « l'objectif est de renforcer cette collaboration entre les femmes mais aussi de renforcer la forte participation des femmes dans le processus de paix d'abord mais aussi dans la participation politique ».