Afrique de l'Ouest: Financement de l'énergie et du numérique dans l'Uemoa- Le chef du gouvernement ivoirien préside une table ronde à Abidjan

Le Premier Ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé,Robert Beugré Mambé a présidé le lundi 27 novembre 2023, à Abidjan la cérémonie d’ouverture de la table ronde pour le financement des projets relatifs à l’Énergie et à l’Economie numérique dans l’Espace Uémoa. Il a relevé que lesdits projets sont en réalité des investissements dans le capital humain, dans son potentiel et dans son avenir.

Le Chef du gouvernement a salué cette initiative qui vise à mobiliser des fonds pour relever les défis de l’accès à l’électricité à un coût réduit et combler la fracture numérique dans l’espace l’Union économique et Monétaire ouest africaine (Uémoa).

La Stratégie de développement de pôles énergétiques (Sdpe), d’un investissement de près de 15 000 milliards Fcfa, dont 7 500 milliards Fcfa sont à rechercher, a pour but de de révolutionner, selon Beugré Mambé, le paysage énergétique de l’espace communautaire et constitue un véritable catalyseur de développement économique de la région.

Concernant le Programme régional de développement de l’économie numérique (Prden), le Premier Ministre a salué ce projet structurant et innovant d’un coût de 121 milliards Fcfa qui permettra aux populations d’avoir accès aux services numériques et d’appuyer les Etats membres de l’Uémoa de digitaliser les services publics pour plus de célérité et d’efficacité.

Pour le Beugré Mambé, la réalisation de ces projets transformera la vie de plusieurs millions de personnes. Un tel système doit être soutenu par une mobilisation accrue de financement.

Ces deux thématiques qui font l’objet de la présente table ronde sont en ligne avec la vision du Président Alassane Ouattara de porter l’électrification au rang de ces priorités. Il a rappelé qu’en Côte d’Ivoire, le taux d’électrification est passé de 33% en 2011 à 83% en 2023 pour atteindre 100% en 2025.

S’agissant du numérique, outre la création d’un ministère dédié, il constitue le socle d'une stratégie nationale pour permettre à la jeunesse de tirer le plein profit de la digitalisation, source d’emplois et d’innovations technologiques.

Le Premier ministre a indiqué que la réalisation de ces deux initiatives nécessite, outre des moyens financiers, une étroite coopération, un engagement partagé et une vision commune.