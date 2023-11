Algérie: Les technologies nouvelles pour un enseignement plus accessible de la langue arabe

CONSTANTINE — Les participants au second congrès international sur "les efforts des linguistes arabes dans la didactique et l'information" ont affirmé dimanche à Constantine la nécessité d'intégrer les technologies nouvelles à l'enseignement et la didactique de la langue arabe pour rendre ses cours plus attrayants et effectivement plus accessible aux apprenants des différents paliers et mêmes aux étrangers qui en souhaitent la découverte.

Dans son intervention durant la rencontre tenue au campus Tidjani Hedam de l'université Frères Mentouri (Constantine-1), le président du colloque, Dr. Hamza Boukethir, a indiqué travailler avec son équipe de recherche à exploiter les ressources de l'intelligence artificielle et informatiques pour concevoir un dictionnaire informatisé conforme à la démarche d'apprentissage par l'action pour le primaire et un autre dictionnaire des termes difficiles pour les adultes et enseignants de sorte à en améliorer les compétences linguistiques.

De son côté, Dr. Andrea Facchin, professeure de la langue arabe à l'université Ca' Foscari de Venise (Italie) a relevé le rôle des linguistes arabes dans la prospérité de cette langue évoquant à l'occasion les opportunités de partenariat avec l'université Frères Mentouri (Constantine 1) pour promouvoir l'enseignement de la langue arabe en Italie et l'encouragement de la mobilité des enseignants et étudiants vers l'université Ca' Foscari en raison de l'engouement croissant des étudiants italiens pour l'apprentissage de l'arabe.

Ce colloque de deux jours vise à mettre en lumière les contributions des linguistes arabes dans la didactique de cette langue, son informatisation et sa promotion, à favoriser les échanges entre chercheurs dans ce domaine et l'approfondissement de la recherche sur des micro-thèmes de la didactique de la langue arabe, selon les organisateurs.

Initiée par le département de la langue arabe en coordination avec le laboratoire des études en patrimoine de la faculté des lettres et des langues de l'université frères Mentouri, cette rencontre de deux jours a regroupé des participants de diverses universités nationales ainsi que de la Palestine, du Soudan, d'Arabie Saoudite, d'Oman, de Jordanie, d'Italie, de Turquie et d'Egypte.