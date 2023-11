Ile Maurice: Le nouveau craze des jeunes

L'univers des jeux vidéo est un monde très apprécié des jeunes, tant pour ses consoles que pour ses jeux. La semaine dernière, la société Sony Interactive Entertainment a ajouté un nouveau petit «bijou» à la longue série de Playstation, pour davantage séduire les joueurs et qui sera certainement un casse-tête supplémentaire pour les parents à Noël. Il s'agit de la console Playstation Portal, qui est d'ores et déjà en vente à Maurice. On t'en parle.

PlayStation Portal (PS Portal) est une console portable remote play dédiée à la PlayStation 5. L'idée est venue du concepteur japonais car ce dernier voulait que les joueurs puissent avoir la même expérience que celle d'une PS5, même en étant à une certaine distance. La PS Portal a été pensée comme un accessoire dédié à la PS5. Si l'on avait à la résumer, on pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de Gamepad, qui permettra de streamer directement les jeux PS5 via le Wi-Fi.

Spécificités

La PS Portal est idéale pour les joueurs qui n'ont qu'un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux PS5 dans une autre pièce. Elle peut lire tous les jeux compatibles installés sur la console PS5. Elle est facile à transporter et permet aux joueurs de terminer une partie à distance. On y retrouve les gâchettes adaptatives mais aussi les retours haptiques avec un écran tactile de huit pouces et une résolution de 1080p à 60 images par seconde. Pour ce qui est des commandes, on retrouve tous les boutons et toutes les fonctionnalités de la DualSense. La console est dotée de haut-parleurs. Elle a également la possibilité de connecter n'importe quel casque filaire via une sortie audio 3,5 mm. La PS Portal tient environ trois à quatre heures entre deux charges mais d'après les premiers tests de l'appareil publiés sur la toile, on est entre cinq et six heures en une seule charge. La PS Portal nécessite une connexion au même réseau Wi-Fi que la PS5, ne permettant pas une utilisation en extérieur ou dans les transports. Sony recommande un débit d'au moins cinq Mbits/s pour une expérience optimale.

%

Actuellement, la PS Portal se limite à être un écran dédié au Remote Play pour diffuser les jeux de la PS5. Cependant, des annonces récentes suggèrent que le jeu en streaming via le cloud pourrait être ajouté à l'avenir, ce qui rendrait l'appareil plus attractif. Des spéculations incluent des utilisations potentielles par les développeurs pour intégrer l'écran comme une manette/écran secondaire, similaire au GamePad de la Wii U de Nintendo, offrant alors des fonctionnalités telles que la consultation de la carte ou de l'inventaire du personnage.

Les jeux compatibles

La PS Portal peut lire tous les jeux compatibles installés sur la PS5 et utilisant la manette DualSense. Sont cependant exclus les jeux PS VR2 et PS VR et elle ne prend pas en charge les jeux rétro accessibles via le cloud dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus Premium.