Afrique: Le PAP plaide pour le renforcement des initiatives conjointes en matière d'immigration en Afrique

Johannesburg — Les Commissions permanentes du Parlement panafricain (PAP), qui se sont réunies la semaine dernière en Afrique du Sud, en Éthiopie et au Burundi, ont appelé au renforcement des initiatives conjointes et au partage d'information au sein des cadres régionaux et continentaux afin de faire face à l'immigration irrégulière en Afrique.

"Pour relever efficacement les défis liés à l'immigration irrégulière en Afrique, il est primordial de stimuler la collaboration interparlementaire, d'élaborer des lois et des politiques efficaces en matière de migration, d'améliorer le plaidoyer et la communication sur les questions de migration et de plaider en faveur du partage des données et des statistiques sur la migration irrégulière et ses implications socio-économiques et politiques", ont souligné les Commissions dans le communiqué final qui a sanctionné leurs travaux.

Elles ont ajouté qu'il est également nécessaire d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations et des résolutions précédentes du PAP sur la question de la migration, notamment la Résolution sur la migration de main-d'oeuvre adoptée en novembre de l'année dernière.

De même, il s'agit de continuer à soutenir le Programme conjoint sur le travail et les migrations et d'autres projets phares pertinents de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA), ainsi que de promouvoir la ratification, l'appropriation et la mise en oeuvre effective des traités de l'UA relatifs à la migration, relève la même source.

Concernant l'axe des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, les commissions ont évoqué les lacunes normatives qui entravent encore les efforts de l'Union africaine et des États membres pour faire face à ce phénomène.

Elles ont ainsi mis l'accent sur l'importance de renforcer le cadre réglementaire sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, ainsi que de promouvoir la collaboration avec les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les gouvernements des États membres de l'UA.

Par ailleurs, les participants aux travaux de cette réunion (20-25 novembre) ont plaidé en faveur d'une pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent.

Ils ont également appelé à ce que le PAP soit doté des moyens financiers nécessaires pour lui permettre d'assurer ses missions législatives et de contrôle et jouer son rôle de médiation dans les différents conflits affectant le continent africain.

Le Parlement panafricain est une Assemblée consultative de l'Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l'Union africaine. Il a été créé en vertu de l'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.

Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et de l'opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.