Maroc: La 3è édition du Tetouan Design Event, du 29 novembre au 1er décembre

Tétouan — L'Institut national des beaux-arts (INBA) de Tétouan organise, du 29 novembre au 1er décembre au Centre d'art moderne de Tétouan, la 3è édition du Tetouan Design Event (TDE).

Cet événement phare, qui rassemble les designers, les entrepreneurs, les experts et les théoriciens spécialistes en la matière, du Maroc et de l'étranger, se veut être une plateforme d'échange et de développement, de formation et de transfert de compétences dans le domaine du Design, indique un communiqué de l'INBA, notant que cette édition intervient après un arrêt de quatre ans, dû aux restrictions imposées par la pandémie du Covid 19.

L'Institut considère le TDE une action stratégique, qui vise à disséminer la pratique du Design, avec tous ses modes de créations, à travers le Royaume.

En mettant l'Afrique à l'honneur, le TDE 2023 accueille un designer de la côte d'Ivoire, Jean Servais Somian, considéré comme une icône du Design Ivoirien, pour animer un workshop très singulier.

Cette édition est aussi une occasion pour rendre hommage au grand créateur du design marocain de ce début du troisième millénaire, Younes Duret, un Designer d'exception, qui forgé une carrière exceptionnelle et singulière, note la même source.

Cet événement propose un programme riche avec des rencontres autour des problématiques et des perspectives du Design, qui s'inscrivent dans la politique de développement des secteurs porteurs du nouveau modèle économique de notre pays, basé essentiellement sur la durabilité et l'épanouissement de nouveaux pôles de production de richesse.

Au programme de cette édition figurent une exposition de designers de renommée internationale et de jeunes lauréats de l'INBA, une table ronde sous le thème "Design: de l'enseignement à la professionnalisation", une rencontre des designers avec les étudiants et jeunes diplômés: sous le thème "Designers, institutions publiques et entreprises: rapports et enjeux", et des visites guidées à l'Ecole des métiers et arts nationaux (Dar Sanaa) et à la Médina de Tétouan.