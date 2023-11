Mali: Libéré après un an Ha-Jo', le Père Hans-Joachim Lohre, le Père Blanc allemand enlevé à Bamako

lundi, 27 novembre 2023 Bamako — Le Père Hans Joachim Lohre, le Père Blanc (Missionnaire d'Afrique) de nationalité allemande, enlevé au Mali le dimanche 20 novembre 2022 (voir Fides 22/11/2022) est libre. Un an après son enlèvement, le missionnaire a été libéré hier, dimanche 26 novembre.

Les circonstances de sa libération ne sont pas claires. La libération du Père Lohre a été annoncée dimanche par un représentant du gouvernement malien et deux représentants de l'archidiocèse de Bamako qui ont souhaité garder l'anonymat.

La libération aurait été négociée directement par le gouvernement allemand et le missionnaire, une fois libéré par ses ravisseurs et remis aux autorités maliennes, a été immédiatement pris en charge par des représentants des autorités berlinoises et transféré dans la nuit vers l'Allemagne par un vol spécial. L'Allemagne a encore son propre contingent de soldats au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la Minusma, qui doit cesser ses activités d'ici la fin de l'année, comme l'exigent les autorités militaires qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020.

Connu localement sous le surnom de "Ha-Jo", le père Hans-Joachim Lohre, 66 ans, vivait au Mali depuis plus de 30 ans, où il enseignait notamment à l'Institut de formation islamo-chrétienne (Ific) et était responsable du Centre de foi et de rencontre de Hamdallaye.

%

Le jour de l'enlèvement, le missionnaire était attendu pour célébrer la messe dans la communauté de Kalaban Coura. Sa voiture était garée devant sa maison et les enquêteurs ont trouvé plus tard le collier avec la croix coupée du prêtre à côté de son véhicule.

L'enlèvement n'a pas été revendiqué, mais des sources diplomatiques et sécuritaires l'ont néanmoins attribué au JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda.

Père Lohre est le deuxième Allemand à être libéré au Sahel en moins d'un an, après la libération du travailleur humanitaire Jörg Lange en décembre 2022. Ce dernier avait été enlevé le 11 avril 2018 dans l'ouest du Niger, à la frontière avec le Mali. Plusieurs otages étrangers, dont un Sud-Africain et un couple d'Italiens avec leur fils, sont toujours détenus au Sahel.