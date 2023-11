Nigeria: Le cardinal Onaiyekan - 'Nous devons assumer la responsabilité de la souffrance psychologique des nigérians'

lundi, 27 novembre 2023 Abuja — "Les gens sont confrontés à des difficultés et il y a beaucoup de problèmes dans notre pays ; par conséquent, en plus du soutien spirituel, nous devons fournir un soutien psychologique aux gens", a déclaré le cardinal John Olorunfemi Onaiyekan, Archevêque émérite d'Abuja, lors du lancement des travaux de construction de l'Institut psycho-spirituel Gaudium Et Spes, le 24 novembre, dans la capitale nigériane.

S'adressant aux journalistes, le cardinal Onaiyekan a déclaré que les Nigérians traversent de nombreux défis et difficultés et que c'est la raison pour laquelle l'institut a été créé pour traiter les questions spirituelles et psychologiques.

"L'Église a toujours eu un impact sur la vie des gens de différentes manières : nous construisons des écoles pour éduquer les enfants et les adultes, des centres de santé pour fournir des soins physiques dans les hôpitaux. Et dans le cadre du travail important que nous accomplissons en tant que chefs religieux, nous nous occupons des problèmes spirituels des gens", a-t-il souligné.

"Ce projet va au-delà de la santé, de l'éducation, du spirituel et du physique, car il s'agit également d'un travail psycho-spirituel visant à aider les personnes qui ont non seulement des problèmes spirituels, mais aussi des problèmes psychologiques.

Le cardinal Onaiyekan a expliqué que le projet, une fois achevé, s'occupera des personnes qui ont divers problèmes sociaux ou psychologiques, car la communauté catholique et l'Église ont formé plusieurs personnes pour répondre à ces besoins. "Ce programme, a-t-il souligné, sera un projet pilote dans l'archidiocèse d'Abuja, mais il ne sera peut-être pas le seul, d'autres prêtres seront formés pour traiter ces questions, en particulier maintenant que les Nigérians traversent une période difficile. Il est nécessaire de donner aux gens un endroit où ils peuvent se reposer physiologiquement et spirituellement".

L'actuel archevêque d'Abuja, Ignatius Kaigama, a déclaré, lors de la cérémonie de pose des fondations, que le centre polyvalent avait été baptisé en l'honneur de feu le cardinal Domenic Ekandem.