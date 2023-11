Guinée: Courte audience au procès du 28-Septembre, la défense dit ne plus avoir accès à ses clients

Le procès du 28 septembre 2009 doit reprendre mardi 28 novembre. Après 20 minutes d'audience ce lundi, le président du tribunal criminel de Dixinn a décidé de renvoyer l'affaire. Et pour cause : les avocats de la défense ont décidé de boycotter le procès. Ils disent ne plus avoir accès à leurs clients depuis le 4 novembre et l'attaque de la Maison centrale. Leur travail serait rendu très difficile par le renforcement des mesures de sécurité.

À l'ouverture de l'audience, la parole est aux avocats de la défense : « Aujourd'hui, il y a une véritable restriction que nous ne comprenons pas, donc nous avons décidé de suspendre notre participation jusqu'à ce que ces questions soient réglées, monsieur le président, et je vous remercie. »

Au bout de 20 minutes, l'audience est suspendue avec cette promesse du ministère public, des mesures seront prises pour permettre aux avocats de préparer dans les meilleures conditions la défense de leurs clients. Depuis le 4 novembre, la Maison centrale est une vraie forteresse.

Maître Foromo Frédéric Loua, directeur de l'ONG Les mêmes droits pour tous : « Il n'y a pas de mesure sécurité qui puisse violer les droits les plus élémentaires des personnes qui sont à ce jour privées de liberté et qui séjournent dans cette prison ».

Une réunion a eu lieu ce lundi soir entre représentants du ministère de la Justice et responsable des forces de sécurité. Et selon Maître Pépé Antoine Lamah, une décision pourrait être prise dans les prochaines heures :

« Nous entendons de voir la matérialisation des engagements qui ont été pris de part et d'autre pour juger de l'opportunité de la reprise des audiences et nous allons, n'est-ce pas, nous concerter et les réponses seront lisibles dès demain matin ».

Au procès du massacre du stade, ce sont les témoins qui devaient être appelés à la barre aujourd'hui.