Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Novembre 2023

Mali : Terrorisme- Libération d’un prêtre missionnaire allemand otage

Le père Hans Joachim Lohre, missionnaire d'Afrique, avait été enlevé à Bamako par un groupe armé puis retenu en otage par le Jnim, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda. Les conditions de sa libération restent floues. Selon Vatican News, le père Hans-Joachim Lohre est libre. Détenu en otage depuis un an, sa libération a été annoncée dimanche 26 novembre par un représentant du gouvernement malien et deux représentants de l'archevêché de Bamako qui ont souhaité garder l'anonymat. Surnommé "Ha-Yo" au Mali, ce missionnaire d'Afrique (Pères Blancs), âgé de 66 ans vit depuis une trentaine d'années dans le pays du Sahel, où il dirigeait l'Institut de formation islamo- chrétienne (Ific) et le Centre de foi et de rencontre de Hamdallaye, un quartier de Bamako.Le 22 novembre 2022, le missionnaire avait été enlevé par des hommes armés, alors qu'il devait célébrer une messe dans la communauté de Kalaban Coura. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Procès charbon fin- La défense dénonce la présence de deux magistrats

Le procès charbon fin a repris le 27 novembre 2023, au Tribunal de grande instance Ouaga I. Les avocats de la défense sont revenus sur la présence de deux membres du parquet, qui selon eux ne devraient pas siéger. À l’audience du 5 octobre 2023, les avocats de la défense ont dénoncé ce qu’ils avaient qualifié de « présence irrégulière » de deux membres du parquet dans le procès dit charbon fin. Le 27 novembre, encore, alors que l’on est dans le fond du dossier, ils sont revenus sur le sujet. Ces magistrats, soutient la défense, « ne sont plus substituts du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga I». « Leur présence est irrégulière et c’est non négociable », a dit Me Moumouni Kopioh, l’un des avocats de la défense. Par conséquent, il demande à la défense, de dire clairement si elle récuse les membres du parquet. Si tel est le cas, l’autorité judiciaire pourra en tirer toutes les conséquences du droit, d’après eux. La défense va faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une récusation. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Paix et sécurité dans l’espace Uémoa- Les ministres en charge des affaires étrangères en conclave

Les ministres des Affaires Etrangères de l'Union monétaire ouest africaine (Uémoa) étaient en conclave le 24 novembre dernier à Dakar au Sénégal pour plancher sur la question de la paix et de la sécurité au sein de l'espace communautaire. A cette rencontre de haut niveau de l'institution monétaire, la Côte d’Ivoire était représentée par son ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur Wautabouna Ouattara, accompagné pour la circonstance de Touré Sekou, l'Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal. A l'issue des travaux, les ministres des Affaires étrangères présents à Dakar ont dressé le rapport de leurs activités au Président Sénégalais Macky Sall. Dans ce rapport, les ministres se sont réjouis « des avancées notables de l'Uémoa en termes d'exemplarité économiques, monétaires et d'intégration sous-régionale ». Soutenant que l'institution a enregistré beaucoup de succès en ce qui concerne l'intégration des politiques macro-économiques et des politiques sectorielles. Cependant, les ministres se sont inquiétés des menaces de paix qui planent sur la zone monétaires ces derniers temps. (Source : adakar.com)

Togo : Diplomatie- Faure Gnassingbé effectue une visite officielle au Kazakhstan

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé est arrivé le lundi 27 novembre 2023 à Astana au Kazakhstan pour une visite officielle, à l’invitation de son homologue, Kassym-Jomart Tokayev. Ce premier déplacement du chef de l’Etat togolais en terre Kazakhe consacre une nouvelle ère de coopération entre le Togo et le Kazakhstan. Les deux dirigeants vont s’entretenir sur des sujets d’intérêt commun relatifs notamment aux investissements, au commerce, à l’énergie, aux transports, à la logistique ainsi qu’à l’agriculture. Les Présidents Faure Essozimna Gnassingbé et Kassym-Jomart Tokayev aborderont également des questions liées au développement du continent africain, aux défis économiques, à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion de la paix et de la sécurité dans les différentes régions du monde. Durant son séjour, le chef de l’Etat visitera des sites socio-économiques et institutionnels du pays.( Source :alome.com)

Sierra Leone : L’attaque de la caserne - La plupart des responsables de arrêtés, annonce le président

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a affirmé dimanche soir que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontements armés à Freetown qu'il a présentés comme une tentative de déstabilisation de l'Etat et dont la plupart des responsables ont été arrêtés selon lui.« Le calme est rétabli », a assuré le président lors d'une courte intervention sur la télévision d'État, après ce qu'il a décrit comme une « tentative visant à saper la paix et la stabilité à laquelle nous travaillons si durement ». « La plupart des leaders ont été arrêtés » et ils devront rendre des comptes, a déclaré Julius Maada Bio, au terme d'une journée qui a vu des inconnus tenter de forcer une armurerie militaire à Freetown, affronter les forces de sécurité en plusieurs points de la capitale et faire sortir de nombreux détenus de prison. (Source : Rfi)

Bénin : Environnement/Cop28- Le président Patrice Talon annoncé à Dubaï

Le Président Patrice Talon est annoncé à Dubaï pour la semaine prochaine. Il est invité à la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Bénin participe à la 28e Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28). Selon les informations, la délégation béninoise sera dirigée personnellement par le Président de la République, Patrice Talon. Ce forum de réflexion se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023. Il servira de cadre pour mener « l’évaluation des progrès réalisés dans le cadre de l’Accord de Paris – le traité historique sur le climat conclu en 2015 ». L’objectif est de « réduire considérablement les émissions et de protéger la vie et les moyens de subsistance des populations ». (Source : acotonou.com)

Niger : Coopération- Le Premier ministre Lamine Zeine s’entretient avec l’ambassadeur du Royaume Maroc

Le Premier Ministre nigérien de transition, M. Ali Mahamane Zeine s’est entretenu, dans la matinée de ce lundi 27 novembre 2023 à son cabinet, avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger, M. Allal Al Achab.« Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la concertation permanente qui existe entre nos deux pays » a déclaré le diplomate Marocain au terme de l’audience soulignant que c’était l’occasion de « faire un tour d’horizon sur tous les aspects de notre relation bilatérale dans tous les domaines qu’elle couvre et la renforcer davantage ». (Source :Anp)

Rca : Insécurité- Quand les Faca, les anciens rebelles et les civils unis face à la menace rebelle à Sam-Ouandja

Une opération conjointe héroïque menée par les soldats des Forces armées centrafricaines (Faca), appuyée par d’anciens rebelles démobilisés et des civils, a récemment abouti à un succès retentissant à Sam-Ouandja. Cette initiative audacieuse a permis de contrer une attaque menée par des rebelles de la coalition des patriotes pour le changement (Cpc), qui avaient érigé une barricade sur la route de Sam-Ouandja. Les événements ont débuté lorsque des hommes armés, identifiés comme membres de la CPC, ont érigé une barricade à environ 12 kilomètres de la ville de Ouanda-Djallé, sur la route de Sam-Ouandja, précisément au village de Délé. Au cours de cette opération, les assaillants ont réussi à saisir la moto du maire de Ouanda-Djallé, créant ainsi un climat d’insécurité croissante dans la région. La nouvelle de cette attaque rapide s’est rapidement propagée dans la ville, suscitant une réaction immédiate des soldats Faca et d’autres civils, parmi lesquels figuraient d’anciens combattants rebelles du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (Frrc) qui avaient été démobilisés. (Source : abangui.com)

Gabon : Transition- L’Union Africaine s’engage à soutenir Libreville

Le président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu, ce lundi 27 novembre, une délégation de l’Union Africaine, conduite par Mohamed Ibn Chambas, Haut Représentant du président de la Commission de l’Union Africaine, qui a exprimé l’engagement de ladite organisation à soutenir le processus de Transition au Gabon, rapporte un communiqué de la présidence parvenu à l’Agp.« Le Docteur Mohamed Ibn Chambas a salué les avancées et le caractère inclusif et participatif de la Transition, et a exprimé la volonté de l’institution d’accompagner efficacement le peuple gabonais et ses autorités dans ce processus, tout en soulignant fortement que le Gabon demeure un membre de l’Union Africaine. Au terme de leurs échanges, le chef de l’Etat et son hôte se sont dits « prêts à redynamiser cette coopération entre l’Union Africaine et le Gabon ». Cette rencontre a été l’occasion pour l’émissaire de la Commission de l’Ua de transmettre au chef de l’État les salutations fraternelles de monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de ladite institution, et de s’enquérir des contours, des objectifs et de la feuille de route du Ctri. (Source : alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Canfoot/Assainissement- La libération des emprises des grandes artères démarre le 1er décembre

La libération des emprises des grandes artères des villes dont les stades ont été retenus pour abriter la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2023), démarre le 1er décembre 2023. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, le lundi 27 novembre 2023, à l’issue de la visite de plusieurs infrastructures dans la commune d’Abobo. « Nous allons organiser avec les mairies la phase pratique au plus tard le 1er décembre. Et nous souhaitons ne pas avoir recours à la force. C’est pour cela que nous avons envoyé des mises en demeure aux populations qui sont installées sur les grandes artères, le domaine public de façon illégale pour qu'elles partent d’elles-mêmes de façon organisée », a fait savoir le ministre. Aussi, a-t-il indiqué que son département ministériel, de concert avec les mairies, prévoit faire des aménagements pour éviter la recolonisation de ces espaces. « Ce que nous faisons pour la Can, est aussi bon pour la Côte d’Ivoire après la Can », a insisté Bouaké Fofana, soulignant que la Côte d’Ivoire entend organiser la Can de l’hospitalité, la Can jamais organisée. (Source : Fratmat.info)