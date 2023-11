Afrique: Le label Gingembre Littéraire de Continentpremier.com se délocalise à la place du Souvenir africain le 1er décembre 2023

Au moment où les litiges fonciers sont devenus une véritable bombe sociale au Sénégal, Gingembre Littéraire pose le débat et place sa 5ème édition sous le Thème «quelle gestion des ressources naturelles et foncières pour un développement durable et inclusif ? Cette plateforme interactive est devenue au fil des années très reconnue et a su séduire le grand public.

Le journaliste sénégalais basé en Suisse et initiateur du Gingembre littéraire, Gorgui Wade Ndoye s'interroge sur la gestion des ressources naturelles et foncières. L'enjeu vaut le déplacement si on sait bien que ce rendez-vous va réunir d'éminents intellectuels à travers le monde et experts sénégalais spécialisés dans le domaine de l'exploitation du gaz et du pétrole. Une grosse timbale de ressources expertises apporteront leurs contributions.

Il s'agit notamment d'Abdoulaye LY, Mariam SOW, Serigne MBOUP, Moundiaye CISSE, Mamadou NDIONE, Aida DIOP, Rama Salla DIENG, Cheikh Tidiane TOURE, Demba SEYDI. Ces experts vont tenter de répondre aux différentes préoccupations qui existent, touchant spécifiquement aux ressources naturelles et foncières au Sénégal. Ce sera sans nul doute, l'un des temps forts du célèbre et crédible "Gingembre littéraire" à ne surtout pas rater.

Il faut retenir que le Sénégal comme beaucoup d'autres pays africains, devra faire face aux enjeux majeurs de l'exploitation future de ses ressources naturelles et les défis à relever s'annoncent gigantesques. Déjà, ce mois de décembre 2023 reste décisif, car coïncidant avec la relance de la feuille de route du début programme de l'exploitation du gaz et du pétrole. Mais, avant la réception des premiers barils, des mesures nécessaires doivent être prises pour garantir la transparence.

Cette période fondamentale dans la reconfiguration de l'économie nationale, au regard des opportunités mérite une réflexion approfondie autour de la gouvernance inclusive. Cette occasion est saisie par le brillant et infatigable Gorgui WADE NDOYE, patron du magazine ContinentPremier.com afin de jeter les jalons d'une pensée certifiée. Un Programme alléchant attend le grand public qui est invité à venir massivement. Ah Gorgui WADE NDOYE, quand tu nous tiens....