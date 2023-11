Angola: La mine Luele a des réserves estimées à plus de 600 millions de carats de diamants

Saurimo — 628 millions de carats de diamants est la réserve estimée de la Société minière de Luele à extraire de 600 mètres de profondeur, a révélé, lundi, à Saurimo, province de Lunda Sul, le président du conseil d'administration d'Endiama, Ganga Junior.

Le responsable a avancé cette information lors de la présentation du projet Luele au Président de la République, João Lourenço, et aux membres de l'Exécutif, affirmant qu'il avait une dimension internationale.

La mine dispose d'une capacité de traitement, dès la première année d'activité, équivalente à quatre millions de tonnes de minerai.

Il a souligné qu'après les travaux, il est prévu que ce volume atteigne 12 millions de tonnes, à partir de la troisième année.

Ganga Júnior a déclaré qu'en termes de main d'oeuvre, on estime qu'au moins trois mille emplois directs seront créés d'ici 2026, contribuant ainsi au revenu familial et, par conséquent, au développement social du pays.

D'autre part, il a expliqué que la Société minière de Luele, dont le nom est associé à la Kimberlite du même nom, est le résultat d'une stratégie mise en oeuvre par la Société minière de Catoca en 2007, dans le but d'augmenter ses réserves et actifs respectifs.

Au cours de la mise en oeuvre du projet, plusieurs contraintes et défis de nature technique et technologique sont apparus, liés à la complexité du gisement, qui n'ont été surmontés que grâce à l'engagement et au dévouement de l'équipe de travail, dirigée à 100 pour cent par des Angolais, qui ont trouvé les meilleures solutions pour ces défis.

Située dans la province de Lunda Sul, Luele est une mine de gisement de kimberlite. Elle a une capacité de 1.500 travailleurs et, dans la première phase, on s'attend à ce qu'elle atteigne un peu plus d'un million de carats par an et un chiffre d'affaires brut de 60 millions de dollars par an.