Angola: Le ministre de la Culture réaffirme son engagement dans la formation des cadres

Cuito — Le ministre angolais de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a réaffirmé l'engagement du Gouvernement dans la formation des cadres, en mettant l'accent sur les créateurs des arts, dans le but d'améliorer les performances, d'assurer une bonne qualité de service et de sauvegarder l'identité nationale à travers la culture.

En visite de travail dans la province de Bié, depuis dimanche, pour s'informer sur le fonctionnement du secteur, le responsable a garanti que l'Exécutif continuait à travailler pour que le tourisme, les arts culturels et les autres produits du secteur deviennent de plus en plus attractifs.

L'objectif, selon lui, est de permettre aux touristes de visiter davantage le pays et la province de Bié, en particulier, devenant ainsi un moyen d'employabilité des jeunes et une source de recettes pour le Budget général de l'Etat.

Selon Filipe Zau, le développement du secteur culturel et touristique implique également l'amélioration des routes d'accès, la sécurité publique, les transports, communication, fourniture permanente de l'électricité et de l'eau potable, entre autres, en vue de garantir la stabilité psychologique du randonneur.