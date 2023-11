Angola: Inauguration du plus grand projet diamantifère du pays

Saurimo — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré lundi, à Lunda-Sul, le projet de kimberlite Luele, qui devrait augmenter la production annuelle du pays d'environ 13 millions de carats de diamants.

Luele est considéré comme le plus grand projet diamantifère du pays et la 3e plus grande kimberlite au monde, avec des réserves estimées à 350 millions de carats.

Après avoir coupé le ruban et dévoilé la plaque, le Chef de l'État, accompagné de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a appuyé sur le bouton du moulin qui a marqué le début du projet et a visité les unités de traitement et la salle de finition.

L'installation des stations d'épuration et d'autres structures sur ce gisement a commencé en janvier 2017, avec la signature de la constitution de la Société minière de Luele et du protocole d'accord entre ENDIAMA et Alrosa, avec un investissement de 350 millions de dollars.

Située sur une superficie de 104 hectares, Luele a une capacité de 1 500 travailleurs et, dans la première phase, on s'attend à ce qu'elle atteigne un peu plus d'un million de carats par an et un revenu brut de 60 millions de dollars par an.

La découverte de la mine remonte à 2012, lorsqu'ENDIAMA a commencé, avec Alrosa (société nationale russe de diamants), l'étude scientifique des zones potentielles de diamants et leur prospection respective.

L'objectif était d'identifier et de localiser l'origine des diamants alluviaux explorés en Angola au cours de plus de 100 ans d'histoire.

Jusqu'en mai 2023, plus de 555,4 millions de dollars américains avaient été investis dans des études, la construction d'infrastructures et d'autres domaines importants.

Les activités de prospection à la mine, avec un volume de 34 millions de mines, ont débuté entre 2012 et 2017, atteignant une profondeur de 95 mètres.