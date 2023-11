Congo-Kinshasa: Lutte contre le SIDA - Des recommandations pour une réponse cohérente et complète

L'atelier de mise en place du cadre d'actions multisectorielles et interclusters relatif au VIH en situation humanitaire, organisé récemment à Kinshasa par le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS), s'est achevé par d'importantes recommandations.

Les différentes recommandations faites ont été doublées des actions prioritaires pour renforcer la réponse contre le sida dans des situations humanitaires. Parmi elles, il a été retenu de renforcer l'engagement au niveau politique et du leadership; de renforcer les capacités des acteurs de la communauté pour mieux identifier, suivre et soutenir les personnes vivant avec le VIH et la population vulnérable; de renforcer les capacités des acteurs multisectoriels et des systèmes publics pour l'approvisionnement en vue d'assurer la continuité de la prise en charge, l'efficacité du suivi et du soutien pour les personnes vivant avec le sida et la population vulnérable.

Les cinquante-neuf participants venus des différentes institutions qui ont pris part à cet atelier ont également recommandé d'assurer la disponibilité des données de qualité pour informer la prise des décisions, la mobilisation des ressources et l'évaluation des actions; de renforcer la communication, le plaidoyer, la visibilité et le rapportage sur la problématique et la réponse. A toutes ces recommandations, des actions spécifiques ont été ciblées en vue de coordonner la riposte à la pandémie de sida dans les situations humaitaires.

Organisé par le PNMLS en collaboration avec l'Onusida, le Haut-Commissariat aux réfugiés et les agences co-sponsors telles le Produit alimentaire mondial, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Fonds des Nations unies pour la population, l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, cet atelier a eu pour objectif de mobiliser tous les acteurs autour d'un cadre d'actions concertées, visant à garantir non seulement une intégration effective du VIH dans la réponse humanitaire, une mobilisation de ressource mais aussi une coordination entre les acteurs humanitaires, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et les partenaires internationaux pour une riposte cohérente et complète. Cette rencontre, ouverte par le délégué du conseiller principal du chef de l'Etat au collège Santé et bien-être, a offert aux participants un cadre d'échange au cours duquel il a été partagé la vision stratégique de la République démocratique du Congo concernant la réponse au VIH en situation de crise humanitaire et de Nexus coulée dans le PSN 2023-2027. En outre, les participants ont partagé les connaissances, les expériences dans la réponse contre le sida lors des crises humanitaires.

Par ailleurs, les défis, les opportunités de collaboration ont été identifiés afin de mieux répondre aux besoins en interventions VIH de la population touchée par les situations de crise, notamment les enfants, les femmes enceintes déplacées, les refugiés et autres personnes vulnérables.